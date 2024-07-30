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巴奧／華裔湯健華跳馬高分 美國體操奪牌功臣

特派員黃惠玲／芝加哥─巴黎電話採訪
湯健華。(美國體操隊USA Gymnastics臉書)
湯健華。(美國體操隊USA Gymnastics臉書)

「我們都非常以湯健華(Asher Hong)為傲，他就是為體操運動而生的孩子，」湯健華的父母、兩個兄弟以及爺爺奶奶都在巴黎見證了美國體操隊的傑出表現，情緒激動。

美國男子體操隊在老將馬隆(Brody Malone)的帶領下眾志成城，五位成員中唯一的華裔湯健華(20歲)在他最擅長的跳馬項目取得14.833高分後，握拳歡呼；最後一個出場的內多羅西克(Stephen Nedoroscik)在鞍馬上穩定表現，落地後全隊都慶賀相擁。

湯健華咬一口銅牌，證明不是在作夢。(湯清湖提供)
湯健華咬一口銅牌，證明不是在作夢。(湯清湖提供)

史丹福大學生 6歲就放話要比奧運

這是自2008年霍頓(Jonathan Horton)帶領美國隊獲得銅牌以來，美國男子隊再度奪牌；隊中的華裔湯健華及理查(Frederick Richard)當年才4歲。

湯健華29日接受本報記者訪問表示，非常感謝家人、隊友、教練以及每一位相信他與支持他的粉絲，「比賽結束，如釋重負」，他說，很高興隊友及自己都表現最佳狀態，「沒有人跌倒，真的非常開心。」

湯健華的爺爺湯群勝早年在芝加哥經營餐廳有成，接受本報記者電話訪問時說，他們為了幫湯健華加油，全家人都齊聚巴黎。

湯健華的父親湯清湖表示，兒子暑假後將升上史丹福大學大三，「全家都以他為榮。」

「小時候他喜歡蜘蛛俠，3、4歲時就愛吊在我的手臂上盪來盪去，」湯清湖回憶，有次參加朋友聚會，湯健華無師自通輕鬆倒立，還能用雙手支起身體，眾人目瞪口呆，其中一位朋友建議一定要好好栽培他的天賦才能。

湯健華(中)跟父母和兩個弟弟。(湯清湖提供)
湯健華(中)跟父母和兩個弟弟。(湯清湖提供)

廣東台山移民第3代「從小不懼壓力」

湯健華是廣東台山移民家庭第三代，湯清湖後來帶著兒子開始學體操，不到5歲就展現了超出同齡人的體能及技巧，6歲首次出賽就拿下密蘇里州兒童體操冠軍，「當年他就告訴大家，長大要代表美國參加奧運拿獎牌」，14年後，他的壯志成真。

湯健華不但熱愛體操，更十分享受參加比賽，「他從小不懼壓力，還時常會說喜歡競賽的感覺，」湯清湖坦言，為了體操，全家花了非常多時間、金錢，也犧牲了許多度假、休閒放鬆的生活，「一切都值得。」

當然湯健華也經歷過挫折，尤其早期從密蘇里州搬到德州達拉斯郊區Plano時，因為培訓完全不同且更加嚴厲，讓湯健華好幾次都因為身體疼痛流下眼淚，湯清湖總是鼓勵他「相信自己的夢想」，陪伴他走過辛苦的那段日子。

湯健華從2018年至2023年間得獎無數，包括在全美大學NCAA錦標賽為出賽的史丹福大學隊連奪五次團體冠軍，他個人更在吊環、跳馬和雙槓項目中奪冠，他也代表美國隊參加2023年世界錦標賽贏得了銅牌，優異的表現讓他順利在6月29日入選為美國男子體操奧運隊。

湯清湖說，他有三個兒子，除了湯健華外，另外兩個兒子湯健安（Xander)、湯健榮（Kiefer)也都是美國體操隊成員，湯健安即將在今年秋天進入史丹福大學就讀。

年僅20歲的湯健華，離體操員最佳黃金年齡22到25歲還有好幾年，他期待這次奧運後繼續進步，然後在2028年奧運實現「奪金夢」。

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奧運 史丹福大學 移民家庭

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