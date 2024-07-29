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巴奧／黃雨婷10米氣步槍奪金 家鄉「仙石」又火了 成網紅打卡點

中國新聞組／綜合報導
巴黎奧運會射擊10米氣步槍混合團體決賽中，中國選手黃雨婷/盛李豪奪金。圖為中國選手黃雨婷在頒獎儀式。（新華社）
巴黎奧運會射擊10米氣步槍混合團體決賽中，中國選手黃雨婷/盛李豪奪金。圖為中國選手黃雨婷在頒獎儀式。（新華社）

17歲的黃雨婷在2024巴黎奧運射擊混合團體10米氣步槍項目搭檔盛李豪奪金，為中國代表團贏得開門紅。不少人認為，黃雨婷奪金除個人努力，也與她位於浙江台州黃岩區上鄭鄉仙石村老家門口的巨石所帶來的「仙氣」有關，紛紛連夜湧進黃家門口與巨石拍照打卡沾喜氣，有人甚至冒雨開車一小時，只為摸摸巨石分享好運。「阿條姐家門口的石頭火了」也衝上熱搜。

黃雨婷的網名是「A阿條本條」，網絡上暱稱「阿條姐」，出生於浙江台州的她年僅17歲。搜狐網報導，黃雨婷曾在2023年的杭州亞運會上連奪三冠，與搭檔盛李豪短時間內包攬了世界盃、世錦賽及奧運會桂冠，實現了大滿貫榮譽。

據報導，黃雨婷在2024巴黎奧運射擊混合團體10米氣步槍項目搭檔盛李豪奪金後，家鄉的一塊巨型「仙石」也成為了人們津津樂道的話題。網傳2016年中秋節夜晚天降暴雨，200多米高的山上滾下兩塊巨石，一塊巨石不偏不倚落在了黃雨婷家的廊下，另一塊落在門前的路邊。

許多民眾到黃雨婷家門口的巨石打卡、摸石頭。（取材自微博）
許多民眾到黃雨婷家門口的巨石打卡、摸石頭。（取材自微博）

另據潮新聞報導，黃雨婷在杭州亞運會奪下三冠後，家有「仙石」這事也在網絡發酵，有人認為，黃雨婷的成就或許還真有幾分「仙石」的神祕加持。到此摸「仙石」、沾「仙氣」的人一波接著一波，黃雨婷家門口成了「網紅打卡地」。網友說，「石」來運轉，這戶人家便飛出了個「金鳳凰」。村民們說，自從「仙石」至此，路過的百姓，時常停下腳步，摸摸石頭，祈求好運。

梨視頻報導，一位拍攝者牟女士稱，幾年前對面山上滾下兩個巨石，一個落在了黃雨婷老家門前，在當地很有名，日前自己開車一個小時去打卡，現場有二、三十人。牟女士說，黃雨婷是家鄉的驕傲，過去也是沾沾喜氣。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 杭州亞運 暴雨

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