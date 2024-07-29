巴奧／三米板金牌陳藝文 16年前在飛機上被孫紅雷吼過

陳藝文（左）在2008年的電視劇和孫紅雷演過對手戲。（取材自奔流新聞）

陳藝文和昌雅妮搭檔出戰跳水女子雙人三米板項目，摘下中國軍團在巴黎奧運 的第二枚金牌。賽後陳藝文一口流利的英語在短視頻平台「火了」；陳藝文還曾是童星，和孫紅雷演過對手戲，她在飛機上被孫紅雷飾演的角色怒斥，網友笑稱，孫紅雷應該沒想到16年前「吼」過的小孩姐成了奧運冠軍。

陳藝文1999年出生，土生土長的海口人，8歲多離家赴廣東接受跳水訓練，從此開啟跳水生涯。陳藝文的媽媽孫銘茵曾在採訪時稱：「藝文小時候學過舞蹈，還和孫紅雷在『落地，請開手機』演過對手戲呢。」

綜合媒體報導，陳藝文在2008年的電視劇「落地，請開手機」裡，和孫紅雷演對手戲，被孫紅雷飾演的王皓在飛機上怒斥，那個片段也成為了那部電視劇經典畫面之一。網友：「孫紅雷可能也不會想到，當年飛機上吼的小孩姐，未來會成為奧運冠軍吧」、「這是什麼奇妙的破次元組合」。

此外，新華社報導，陳藝文賽後接受採訪時，她用英語說：「說實話，我鬆了一口氣，前兩天我們真是超級緊張，昨天晚上也是一樣。我們現在都有點說不出話來，真的超級緊張，我的腿發抖得厲害，我們冷靜了下來，我們做到了，這真的不可思議。」