巴奧／57歲入乒乓國家隊 華裔曾志英：倪夏蓮是我的榜樣

7月27日，曾志英在比賽中。（新華社）

年過半百，你還會為夢想搏一把麼？曾志英說「會」，因為她想參加奧運。58歲的曾志英是巴黎奧運 年齡第二大的乒乓球選手，僅次於61歲的倪夏蓮。

1966年，曾志英出生在中國，年少時入選國家隊，1984年落選洛杉磯 奧運，加之規則更改，20歲的曾志英選擇了退役。1989年，她受邀到智利執教，並在那結婚生子，做起了生意。新冠疫情 期間，曾志英重拾對乒乓球的熱愛，並在57歲時一路打進了智利國家隊。

「30多年後回到乒乓球舞台，我就想往前衝一衝，如果能參加奧運，我的夢想就實現了。那段時間，我一直很努力地訓練，認真對待每一次比賽。還好，運氣不錯。」

從小埋下的種子終於結果，曾阿姨如願站上了奧運賽場。

7月27日，曾志英在比賽中。（新華社）

7月27日下午，曾志英在南巴黎競技場4號館一號桌，對陣46歲的黎巴嫩選手薩哈基安。

本屆巴黎奧運，男、女單打分別有67名選手參賽，其中排名前61位的選手直接落位前64號籤，剩下排名倒數的6名選手要先參加預賽，爭奪剩下的3個正賽名額。曾志英與薩哈基安正是要爭奪正賽資格。

一上來，曾志英的削球讓對手很不適應，曾阿姨11：4先贏一局。此後，對手漸漸找到節奏，兩人頻繁地多拍來回，伺機尋找機會，但曾志英失誤明顯增多，很快拱手讓出4局，最終1：4敗北，無緣正賽。

在混合採訪區，曾阿姨坦言，並沒有為奧運「一輪遊」遺憾。「雖然想贏沒贏成，但是沒關係，贏不了證明還得努力。」她說，「對手確實非常有耐心，除了第一局稍微有點亂，後來就一直按照節奏打。」

在頭天晚上的開幕式上，曾志英隨智利代表團參加了塞納河巡遊，巧的是，智利與中國代表團同乘一艘船，這讓曾阿姨見到了不少久未謀面的老隊友，其中就有國乒女隊主教練李隼。「我們互相打招呼、拍照片，大家都挺高興，我說自己既屬於中國，也屬於智利。」曾阿姨眼角瞇成了縫，「我不能在中國實現的夢想，在智利實現了。所以說，人不要輕言放棄。」

「下屆奧運您還會參加嗎？」記者問。

「如果我能一直在南美或美洲地區打的話，當然還會努力。我爭取向倪奶奶學習，她是我的榜樣。」曾阿姨答。

當天晚上，61歲的盧森堡老將倪夏蓮亮相，戰勝對手後成功晉級女單32強。曾志英知道，雖然沒機會跟倪奶奶在本屆奧運切磋了，但大家總會相遇 ——因為熱愛可抵歲月漫長。