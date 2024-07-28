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巴奧／荷蘭沙排選手「曾性侵未成年」首戰遭觀眾噓爆

中央社／巴黎28日綜合外電報導
荷蘭沙灘排球選手范德維爾德。（美聯社）
荷蘭沙灘排球選手范德維爾德。（美聯社）

曾因強暴未成年女孩而遭定罪的荷蘭沙灘排球選手范德維爾德（Steven van de Velde）今天在巴黎奧運首度亮相，慘遭觀眾噓爆，他掀起的爭議讓這項運動成為人們關注的焦點。

綜合法新社和路透報導，現年29歲的范德維爾德19歲時曾強暴一名12歲女孩，2016年遭英國法院判處4年徒刑。

他在監獄裡待了13個月，其中12個月在英國，1個月在荷蘭。根據荷蘭法律，范德維爾德在英國的犯行屬於罪行較輕的「猥褻行為」，因此在獲得減刑後獲釋。2017年起，他再度投身沙灘排球賽事。

他今天上午與隊友伊莫斯（Matthew Immers）一起走到球場中央，現場響起熱烈的歡呼和掌聲，許多身穿橙色衣服的荷蘭球迷站起來為兩人鼓掌。

然而，到了單獨介紹他的環節時，觀眾席卻爆出噓聲。

比賽開始前，范德維爾德與伊莫斯熱情擁抱，而在比賽過程中，輪到他發球時，也可聽見零星噓聲。

范德維爾德獲得荷蘭國家奧委會支持並入選荷蘭代表隊，引起女性和運動安全組織強烈不滿。

官員表示，這名球員將與隊友分開，不會留在選手村，也禁止接受媒體採訪。

伊莫斯賽後告訴記者，對外界關注范德維爾德過去曾遭定罪一事感到「失望」，尤其是在他為了獲得入選資格而「奮力拚搏」之後。

他說：「我認識這個人已經有2、3年了，我們一起征戰每場比賽。過去的事情都過去了，他也已經受到應有的懲罰。」

伊莫斯說：「對我而言，這是促使一個人成長的大事，可以從中學到很多。過去發生的事情…當然不好，但我們現在正努力享受比賽和勇闖下一輪賽事。」

總部位於美國的安全運動中心（Center for SafeSport）執行長柯隆（Ju'Riese Colon）說，她「對任何因性侵未成年人遭定罪的人都能參加」奧運深感擔憂。

她說：「來自全球各地的隊伍齊聚巴黎，其中許多隊內都有未成年運動員，這傳遞出一個危險訊息，就是獎牌和獎金比他們的安全更重要。」

在現場觀賽的23歲球迷高提耶（Melissa Gautier）說，她認為范德維爾德不應該在這裡。「運動員身分不該是自由通行證。」

47歲的義大利律師希斯洛斯（Andrea Syslos）則說：「這不是一件好事。體育司法應該比民事司法更嚴厲。他可能不必繼續坐牢，但讓他參加奧運不太正常，因為他會成為其他人的榜樣。」

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