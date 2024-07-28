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巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親出身廣州

世界新聞網／輯
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)。(美聯社)
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)。(美聯社)

美國游泳隊的簡愛（Torri Huske）28日以0.04秒之差擊敗隊友、世界紀錄保持人華爾希（Gretchen Walsh），贏得巴黎奧運女子100公尺蝶式金牌。以下是奧運官網盤點的「美國蝶泳女王」大小事。

簡愛有華裔背景，她的母親出生於中國廣州，後來前往維吉尼亞理工大學學習，就職於美國海軍。

「我媽媽的人生很酷。她在中國學建築，但她卻非常討厭建築。後來她在維吉尼亞理工大學學的工程，她發現她也不怎麼喜歡工程，最後她從事的是信息技術相關行業。」「我覺得她對我的啟發很大。是的，我很幸運能擁有她，我感覺我正在實現我的美國夢。」簡愛說。

母親對於工作的熱情對女兒產生了潛移默化的影響，她還曾經勸女兒不要太拚：「她太努力了，我有時候不得不勸勸她：『托麗，放鬆一點！你沒必要那麼認真。』」

2020年東京奧運後，簡愛加入了赫赫有名的史丹福大學游泳隊。

華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)28日以0.04秒之差擊敗隊友、世...
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)28日以0.04秒之差擊敗隊友、世界紀錄保持人華爾希，贏得巴黎奧運女子100公尺蝶式金牌。(路透)

一開始不喜歡游泳

「美國蝶泳女王」小時候居然不喜歡游泳？簡愛說相比於游泳，她反而更喜歡滑冰、足球、跑步和跆拳道。

「我總是覺得很冷，」簡愛表示。「我覺是這是我前兩年（不太喜歡游泳）的主要原因...」。

「我真的不太喜歡游泳，但我還是堅持了下來。具體為什麼我也不知道，最終我開始慢慢進步，並真正喜歡上游泳。」

簡愛的蝶泳戰術

華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)28日以0.04秒之差擊敗隊友、世...
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)28日以0.04秒之差擊敗隊友、世界紀錄保持人華爾希，贏得巴黎奧運女子100公尺蝶式金牌。(新華社)

簡愛能夠在泳壇迅速崛起，憑的是她的好勝心。她把自己的蝶泳戰術稱之為「飛翔和死亡」，足以體現這一點。

「比賽比拚的是速度，所以前50米我一定會拼盡全力。」她解釋。「整個前50米，我沒有任何感覺，可能因為腎上腺素和神經遞質等類似東西的產生。所以我只是讓我的身體忘記一切，下半程我通常會感受到自己的狀態。」

如果簡愛在前50米中沒有全力以赴，她就會「進入一個較慢的節奏」，很有可能最後將無法追上對手。

她繼續道：「我喜歡在前50米中拚盡全力，看看自己能夠游得有多快。我並不是試圖轉變策略或者刻意去快，而是完全不加限制地去游。後半程，再看看自己還剩多少體力。」

她還很會畫畫 

簡愛的天賦不僅限於游泳。如果說運動生涯需要日復一日的不斷重複訓練，那麼畫畫需要的則是創造力。

「我第一次拜訪史丹福大學是在國慶日，我住在朋友的朋友的祖父家裡。」簡愛回憶道。「那裡的房子最漂亮，構圖完美，到處都是鮮花。那是一座非常漂亮的房子。我在那裡拍了一些照片，我覺得這有點特別，因為那是我第一次參觀校園。明年我會去那裡，所以房子的一部分將由我來上色。」

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 史丹福大學 維吉尼亞

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