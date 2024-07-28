巴奧／香港首金江旻憓打破「兩個魔咒」曾拒絕代表加拿大出賽

7月27日，江旻憓在獲勝後慶祝。（新華社）

「謝謝巴黎，祝賀每一個為夢想奮鬥的我們！」巴黎奧運首日，為香港 隊取下首金的女子重劍頭號種子選手江旻憓，在其個人社交平台發出一張與亞軍、季軍的合影，逐一祝賀闖入四強的選手。

這是港隊自1996年亞特蘭大 、東京後，獲得的第三枚奧運金牌，也是第10枚獎牌。今年2月滿30歲的江旻憓，打破了兩個魔咒，一個是作為「三朝元老」止步八強的奧運魔咒，另一個是隔屆拿牌的港隊魔咒。

除了運動員身分，江旻憓還是個學霸。她本科就讀史丹福大學，曾在中國人民大學修讀碩士課程，目前仍在香港中文大學攻讀法律博士。

江旻憓給人的印象特別謙遜、溫柔，喜歡在保溫杯上貼草莓貼紙，總是露齒笑、眼睛彎成一道橋，被譽為「微笑劍后」。上一屆東京奧運 的香港代表團團長貝鈞奇說，在體院看著江旻憓成長，她特別勤奮好學，又很謙遜有禮貌，文武雙全，是一個性格開朗的女孩。

7月28日，香港市民在商場重溫江旻憓奪冠精采瞬間。（中通社）

賽場上，江旻憓外柔內剛的特質盡顯無遺，開朗性格鑄就進攻風格。決賽局，在1：7落後情況下，她一分一分追趕，最後逼和對手12：12進入加時。關鍵時刻，江旻憓處變不驚，一劍定乾坤。

三年前的東京奧運，江旻憓止步四強。當時她鞠躬道歉，認為自己沒有發揮好，還要努力。出征巴黎奧運前，江旻憓說，很珍惜每一天的訓練，每天能做得更好。專注做得不好的地方，很多東西要再做好一點，再做得完美一點。

這一次，她做到了。江旻憓身高1米78，手長腳長，即便對陣西方國家選手，毫不輸陣。啟蒙教練陳偉勁說，當年挑選江旻憓重點培訓，是因為看中她是少有的左撇子，步法基礎很好，動作輕盈。

大多數人不知道的是，這個香港女孩的初賽道並非劍擊。

江旻憓一開始在父母安排下學習芭蕾，因不喜歡改學跆拳道。11歲那年接觸劍擊選擇了重劍項目。「我喜歡重劍，有跆拳道的速度，亦有芭蕾舞的優雅。」江旻憓從此與劍結緣。

幼年曾在加拿大居住，江旻憓在里約奧運前受訪時說，曾受加拿大政府邀請代表該國，她毫不猶豫拒絕。」我是香港人，我想在劍道場上代表香港。」

代表香港拿到金牌，是江旻憓對過去三屆奧運的突破，對自己「不想輸得太肉酸」的突破。更重要的是，她打破了港隊自亞特蘭大奧運後，28年來隔屆拿牌的魔咒。

回顧歷史，1996年來自長洲的李麗珊在滑浪風帆奪得香港的奧運首金，此後港隊在2004年雅典帶回乒乓球男雙銀牌，2012年倫敦奧運取得場地單車賽銅牌。2021年東京奧運，700萬人口的香港創下一金兩銀三銅歷史佳績。

江旻憓的首金激勵振奮香港全城，巴黎大皇宮場內升起紫荊花區旗、奏響中國國歌，值得歷史銘記。「大家不要忘記2026年，我們還會在香港打世界賽。」三十而立，江旻憓在受訪中預告下一個征程。