巴奧／輸給美國隊 中國「蝶后」張雨霏摘銅：沒什麼不甘心

7月28日，季軍中國選手張雨霏在比賽中。（新華社）

巴黎奧運 28日舉行女子100米蝶泳決賽中，中國「蝶后」張雨霏奪得本屆第二枚銅牌。

決賽中，張雨霏面臨的競爭形勢相當激烈，主要對手是美國隊華裔 簡愛（Torri Huske）和華爾希（Gretchen Walsh）。之前的半決賽中，華爾希狀態火熱，游出打破奧運紀錄的55秒38，簡愛游出56秒00，張雨霏56秒15位列第三。

對於兩位對手的火熱狀態，張雨霏並不意外。在此前的美國游泳奧運選拔賽上，21歲的華爾希就曾在這個項目上游出55秒18，當時獲得決賽第二名的簡愛游出55秒52，兩人排名本賽季世界前兩位。

7月28日，季軍中國選手張雨霏在比賽中入場。（新華社）

談及自己的決賽表現，張雨霏表示雖然成績可能有點慢，但獲得銅牌還是很開心，尤其滿意自己在比賽前半程的表現。她也坦言，沒什麼不甘心，成績不理想的最大原因還是出在自己身上。

後續的賽程中，張雨霏還將出戰女子50米自由泳和200米蝶泳等項目。她希望在之後的比賽裡能够實現賽前所說的目標，有一個更輕鬆的心態。

「這是我的第三屆奧運會了，我更希望自己以享受的心態去參加比賽，而不是每一屆比賽都背負著巨大的壓力。我甚至暢想過，下一屆洛杉磯 奧運會我還想再去參加一下。」張雨霏說。

如張雨霏賽後所說，想在奧運拿下金牌需要天時、地利、人和，不是光努力就能够拿到。「每個人都很努力，但金牌只有一枚。」