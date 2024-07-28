巴奧／中國「蛙王」覃海洋只排第7：太想贏導致沒調整好

7月28日，中國選手覃海洋在比賽中。他獲得第七名。（新華社）

巴黎奧運 男子100米蛙泳決賽，去年世錦賽「三冠」的中國「蛙王」覃海洋在前半程領先的情況下，後半程突然「崩盤」，最終只排名第七，大家都想知道他到底發生了什麼。

賽後，覃海洋一臉凝重地走過混採區，邊走邊思考。「從昨天預賽到今天決賽，我覺得自己沒問題，但是游起來就是另外一種感覺。可能是太想贏了，以至於思想並沒有調整好。」

覃海洋在預賽時排名第九，半決賽列第二位，自稱「感覺總是差點意思，而且大家的成績都不好」。決賽中，覃海洋的前50米以27秒03的分段成績排名第一，但進入後半程，他似乎一下子找不到節奏了，動作僵硬，不再連貫有效，接連被對手反超，最終觸壁時，名次已經跌至第七。

「前50米就是按照我自己的節奏去游，但是後面就游得非常亂。我現在也說不上原因。我覺得可能就是思想出現了問題。我認為，自己的能力方面肯定沒有問題，但是在面對比賽時思想沒有調整好。」覃海洋坦然承認。