我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

簡單問卷送家電 華女險受騙

在美演說談到外交 盧秀燕：路若會通 子孫才會成功

巴奧／美泳將德萊塞爾 金牌拚2位數 還是難敵「飛魚」障礙

記者曾思儒／即時報導
27日奧運比賽首日競泳男子400公尺自由式接力賽項目，年輕的美國隊率先觸線，擊敗勁敵澳洲及飽受禁藥醜聞困擾的中國隊，為美國摘下首面金牌。右為「新水怪」德萊塞爾。(路透)
27日奧運比賽首日競泳男子400公尺自由式接力賽項目，年輕的美國隊率先觸線，擊敗勁敵澳洲及飽受禁藥醜聞困擾的中國隊，為美國摘下首面金牌。右為「新水怪」德萊塞爾。(路透)

美國游泳隊在巴黎奧運首日賽程奪下男子400公尺自由式接力金牌，也讓名將「新水怪」德萊塞爾（Caeleb Dressel）生涯奧運金牌數來到第8面，不過就算像東京奧運5金在手，他仍難以超越前輩「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps）單屆8金、生涯23面奧運金牌的歷史紀錄。

27歲的德萊塞爾上屆東京奧運橫掃5面金牌，巴黎奧運首日賽程再和隊友以3分09秒28完成連霸，足足比亞軍的澳洲隊快了1.07秒。

德萊塞爾和隊友亞歷克西（Jack Alexy）、吉利亞諾（Chris Guiliano）及阿姆斯壯（Hunter Armstrong）一起奪下美國隊今年游泳池的第一面金牌，德萊塞爾說：「接力感覺又特別了一點，所以和這些夥伴完成的感覺太棒了。」他生涯第一面金牌也是400公尺接力，他形容巴黎第一金讓他想起2016年里約奧運的時刻，「和大家一起站在台上，看國旗冉冉升起的感覺真的很特別，非常以大家為榮。」

德萊塞爾太太這次還帶著5個月的小德萊塞爾到巴黎，讓德萊塞爾能將金牌榮耀和家人共享；接續他還將在100公尺蝶式、50公尺自由式尋求連霸，有機會在巴黎奧運將個人奧運金牌數推進到兩位數。

德萊塞爾8金在手超越隊友雷德基（Katie Ledecky）的7金，成美國隊現役最多奧運金牌選手，但離前輩費爾普斯史無前例紀錄仍遠。

2000年雪梨奧運初亮相的費爾普斯，5屆奧運共斬獲28面奧運獎牌，其中有23面是金牌，兩者都是奧運紀錄；他北京奧運單屆囊括8金，同樣是難以撼動的「飛魚」障礙。

前蘇聯體操女將拉特妮娜（Larisa Latynina）則是奧運最成功女將，她生涯獲得9金在內的18面獎牌，9金是奧運女選手最多紀錄。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 德萊塞爾 東京奧運

上一則

巴奧／「沒他打毛線的畫面就不是奧運」 英跳水王子依舊織不停

延伸閱讀

巴奧／字母哥轟34分孤掌難鳴 加拿大奪24年來男籃首勝

巴奧／字母哥轟34分孤掌難鳴 加拿大奪24年來男籃首勝
巴奧／加拿大女足「刺探敵情」遭重罰 必須3場全贏才能晉級

巴奧／加拿大女足「刺探敵情」遭重罰 必須3場全贏才能晉級
巴奧／拳擊黃筱雯、射箭混雙雷千瑩 戴宇軒搶8強

巴奧／拳擊黃筱雯、射箭混雙雷千瑩 戴宇軒搶8強
巴奧／美查中國選手禁藥 國際奧委會批「越權」威脅不讓辦奧運

巴奧／美查中國選手禁藥 國際奧委會批「越權」威脅不讓辦奧運
巴奧／比賽兼度假 衝浪賽移師大溪地 郵輪當選手村

巴奧／比賽兼度假 衝浪賽移師大溪地 郵輪當選手村
巴奧／巴黎奧運「史上最綠」 碳排量少倫敦奧運一半

巴奧／巴黎奧運「史上最綠」 碳排量少倫敦奧運一半

熱門新聞

全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(取材自中華網)

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

2024-07-26 22:00
席琳狄翁在巴黎奧運會開幕式獻唱。(美聯社)

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

2024-07-26 17:35
一名舞者疑似動作太大導致下體外露。(取自X)

巴奧／開幕式男舞者下體走光 「蛋蛋外露」畫面遭瘋傳

2024-07-27 02:10
17歲的加拿大天才少女麥金塔許（Summer McIntosh）在巴黎奧運女子400公尺自由式預賽游出4分02秒65的成績。（美聯社）

奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛

2024-07-27 13:39
巴黎奧運會射擊10米氣步槍混合團體決賽中，中國選手盛李豪、黃雨婷奪冠，贏得巴黎奧運會首枚金牌。（新華社）

10米氣步槍混合團體奪金 17歲黃雨婷、19歲盛李豪超齡淡定

2024-07-27 12:02
樊振東(右)爆改紙板床。(取材自大眾日報)

巴奧／樊振東爆改紙板床 小單間變大床房

2024-07-24 22:50

超人氣

更多 >
佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金

佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金
故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」
不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關

不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關
奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛

奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛
10米氣步槍混合團體奪金 17歲黃雨婷、19歲盛李豪超齡淡定

10米氣步槍混合團體奪金 17歲黃雨婷、19歲盛李豪超齡淡定