巴奧／美泳將德萊塞爾 金牌拚2位數 還是難敵「飛魚」障礙

27日奧運比賽首日競泳男子400公尺自由式接力賽項目，年輕的美國隊率先觸線，擊敗勁敵澳洲及飽受禁藥醜聞困擾的中國隊，為美國摘下首面金牌。右為「新水怪」德萊塞爾。(路透)

美國游泳隊在巴黎奧運 首日賽程奪下男子400公尺自由式接力金牌，也讓名將「新水怪」德萊塞爾 （Caeleb Dressel）生涯奧運金牌數來到第8面，不過就算像東京奧運 5金在手，他仍難以超越前輩「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps）單屆8金、生涯23面奧運金牌的歷史紀錄。

27歲的德萊塞爾上屆東京奧運橫掃5面金牌，巴黎奧運首日賽程再和隊友以3分09秒28完成連霸，足足比亞軍的澳洲隊快了1.07秒。

德萊塞爾和隊友亞歷克西（Jack Alexy）、吉利亞諾（Chris Guiliano）及阿姆斯壯（Hunter Armstrong）一起奪下美國隊今年游泳池的第一面金牌，德萊塞爾說：「接力感覺又特別了一點，所以和這些夥伴完成的感覺太棒了。」他生涯第一面金牌也是400公尺接力，他形容巴黎第一金讓他想起2016年里約奧運的時刻，「和大家一起站在台上，看國旗冉冉升起的感覺真的很特別，非常以大家為榮。」

德萊塞爾太太這次還帶著5個月的小德萊塞爾到巴黎，讓德萊塞爾能將金牌榮耀和家人共享；接續他還將在100公尺蝶式、50公尺自由式尋求連霸，有機會在巴黎奧運將個人奧運金牌數推進到兩位數。

德萊塞爾8金在手超越隊友雷德基（Katie Ledecky）的7金，成美國隊現役最多奧運金牌選手，但離前輩費爾普斯史無前例紀錄仍遠。

2000年雪梨奧運初亮相的費爾普斯，5屆奧運共斬獲28面奧運獎牌，其中有23面是金牌，兩者都是奧運紀錄；他北京奧運單屆囊括8金，同樣是難以撼動的「飛魚」障礙。

前蘇聯體操女將拉特妮娜（Larisa Latynina）則是奧運最成功女將，她生涯獲得9金在內的18面獎牌，9金是奧運女選手最多紀錄。