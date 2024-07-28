巴奧／與盛李豪奪中國首金 00後黃雨婷賽後淡定：只是一個結果

為中國奪得巴黎奧運首金的中國選手黃雨婷(左)和盛李豪(右)，27日在頒獎儀式上顯得十分淡定。(新華社)

中國「00後」組合盛李豪／黃雨婷在27日舉行的巴黎奧運 射擊項目—10公尺氣步槍混合團體賽中，憑借穩定、出色的發揮，以16比12的成績戰勝南韓組合樸是晙／金智賢，為中國代表團在2024巴黎奧運上獲得首枚金牌，也是本屆奧運的首金。

黃雨婷在賽後的記者會上顯得十分淡定，她說，「這塊金牌不是壓力，也不是動力，只是一個結果，也是一個能力。對我來說，還是要從零開始」。

無論是資格賽還是金牌賽，盛李豪和黃雨婷的表現都有起伏，因此整個比賽過程格外令人揪心。

但在比賽中，兩人的表情如複製貼上：平靜，平靜到幾乎沒什麼變化。

黃雨婷說，這場比賽整體來說表現比較正常，「但也有可以提升的地方，比如心態，也通過比賽收穫了很多，學習了很多，這是一場有幫助的比賽。

談到首金，黃雨婷認為這場比賽本質和之前世界盃 、世錦賽、奧運相比，都是一樣的比賽，「自己要做的事情也是一樣的，當然這場比賽是奧運，關注度多一些，可能影響到自己的外界因素會多一些，自己的屏蔽能力要強一些」。

2022年，黃雨婷在國際賽場上嶄露頭角。杭州亞運 會上她奪得女子10公尺氣步槍團體、個人和10公尺氣步槍混合團體冠軍，一舉成為「三冠王」。

儘管如此，她仍滿臉充滿稚氣，背包上還總掛著小熊貓，被粉絲們稱讚「掛最萌的熊貓，打最狠的槍」。

而盛李豪，即便拿到的是萬眾矚目的巴黎奧運首枚金牌，他表達開心的表情也非常有限。這名19歲的少年在獲勝後的大部分時間裡，只是牽牽嘴角，露出一個抿嘴的笑容。

據紅星新聞報導，今年20歲的盛李豪在12歲時接觸到射擊運動，很快就被射擊俱樂部推薦到了蘇州市體育運動學校射擊隊，師從沈超教練。從進入蘇州體校、蘇州市射擊隊、江蘇省射擊隊到最終入選國家隊，盛李豪只用了兩年時間。隨後他以黑馬姿態拿到東京奧運參賽權，並獲得銀牌。杭州亞運會上，盛李豪一口氣奪得男子10公尺氣步槍、混合團體10公尺氣步槍金牌。之後，他又多次奪得國際射聯世界杯分站賽冠軍。

小小年紀就榮譽等身，盛李豪被外界稱為「天才槍手」。但其實剛到蘇州體校時，他並沒有立刻表現出遠超身邊隊友的天賦。沈超說：「這是要靠練的！這麽多年的訓練都是一槍一槍在積累著自己的基本功，然後再積累參賽經驗。」