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巴奧／約納對決沒了？納達爾男雙取勝 不確定是否打男單

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巴奧／約納對決沒了？納達爾男雙取勝 不確定是否打男單

中央社／巴黎27日電
西班牙網球好手納達爾闖進巴黎奧運男雙第2輪後，納達爾正考慮放棄在男單賽事中與塞爾維亞名將約克維奇捉對廝殺的機會。（新華社）
西班牙網球好手納達爾闖進巴黎奧運男雙第2輪後，納達爾正考慮放棄在男單賽事中與塞爾維亞名將約克維奇捉對廝殺的機會。（新華社）

西班牙網球好手納達爾（Rafael Nadal）與阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）闖進巴黎奧運男雙第2輪後，納達爾正考慮放棄在男單賽事中與塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）捉對廝殺的機會。

法新社報導，現年38歲、坐擁22座大滿貫金盃的納達爾，日前在他14度封王的法國公開賽主場練球時大腿受傷，等於斷了自己的奧運男單之路。

納達爾排定於28日的男單首輪迎戰匈牙利選手法索維克斯（Marton Fucsovics），若順利晉級，將在次輪與約克維奇交手。世界排名第2的約克維奇稍早以6比0、6比1直落二盤擊敗澳洲對手伊布登（Matthew Ebden）。

納達爾說：「我不知道會發生什麼事，我不知道明天是否會出賽。」納達爾曾在2008年北京奧運摘下男單金牌，並在2016年里約奧運贏得男雙金牌。

他說：「我將與團隊討論後做出最明智的決定，讓奪牌機會來到最大，所以還要看狀況。」

納達爾近來飽受傷勢所苦，職業生涯大受打擊，奧運是他這個賽季參與的僅僅第7場賽事。他目前單打世界排名已跌至161名。

納達爾和阿爾卡拉斯首次聯手男雙，以7比6（7/4）、6比4擊敗阿根廷組合岡薩雷茲（Maximo Gonzalez）／摩爾泰尼（Andres Molteni）。

阿爾卡拉斯稍早在男單旗開得勝，在短短70分鐘內以6比3、6比1擊敗世界排名275的黎巴嫩選手哈比（Hady Habib）。

巴黎奧運熱話題

納達爾 巴黎奧運 阿爾卡拉斯

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