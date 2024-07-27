巴奧／中國首金盛李豪「天才槍手」擁超越常人的專注力

7月27日，冠軍中國選手黃雨婷（左）/盛李豪在頒獎儀式上。（新華社）

中國射擊選手盛李豪搭檔黃雨婷，在巴黎奧運 射擊10公尺氣步槍混合團體決賽中以16比12擊敗南韓隊，奪下中國首金。

紅星新聞報導，今年20歲的盛李豪在12歲時接觸到射擊運動，很快就被射擊俱樂部推薦到了蘇州市體育運動學校射擊隊，師從沈超教練。從進入蘇州體校、蘇州市射擊隊、江蘇省射擊隊到最終入選國家隊，盛李豪只用了兩年時間。隨後他以黑馬姿態拿到東京奧運 參賽權，並獲得銀牌。杭州亞運 會上，盛李豪一口氣奪得男子10米氣步槍、混合團體10米氣步槍金牌。之後，他又多次奪得國際射聯世界杯分站賽冠軍。

小小年紀就榮譽等身，盛李豪也被外界稱為「天才槍手」。但其實剛到蘇州體校時，他並沒有立刻表現出遠超身邊隊友的天賦。沈超說：「這是要靠練的！這麽多年的訓練都是一槍一槍在積累著自己的基本功，然後再積累參賽經驗。」

7月27日，冠軍中國選手黃雨婷/盛李豪（左）在賽後記者會上。（新華社）

在沈超看來，盛李豪最大的優點是有著超越常人的專注力，「這孩子的專注力尤其不一般，他在訓練中非常投入。一般在我們在訓練過程，小選手會有東張西望的毛病，或者有一些多餘的肢體動作。但盛李豪從小就會非常專注地執行著每一槍的要求和規範。」沈超認為，盛李豪應該是「天才型+努力型的結合，天才是一方面，努力肯定也必不可少。他在訓練中的刻苦和專注，在賽場上內心的篤定和平穩，都是跟射擊這個項目非常吻合的。」

在蘇州體校時，盛李豪第一次震驚到沈超是2017年11月29日。當時13歲的盛李豪在60發射擊中打出了600環的滿分的成績（不計小數點），「青少年選手60發打出600環的滿分是很少見的！我當時就給江蘇省射擊隊的教練打電話，他也感到很震驚。」就這樣，盛李豪成為省隊重點關注的對象，並在2018年江蘇省第十九屆運動會獲得三枚金牌後，進入到了江蘇省射擊隊。

2021年在東京，初次亮相奧運賽場的盛李豪雖然不滿17歲，但卻穩紮穩打，最終在射擊男子10米氣步槍決賽中獲得亞軍，並成為奧運射擊項目歷史上年齡最小的獎牌得主。

沈超說：「當時他從東京回來，我和他交流的時候，感覺他流露出的更多是開心的情緒，而沒有未能奪金的那種遺憾。所以這孩子的心態還是非常好。其實這些年，盛李豪拿到了很多賽事的冠軍，也廣受外界推崇，甚至有了自己的粉絲。但這個孩子還是保持著初心，打起比賽來依然是那麽專注、那麽投入。」