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巴奧／47現役NBA球員廝殺 美國男籃能否連霸金牌？

記者蔡佳霖／綜合報導
美國隊擁有柯瑞(右)等好手。(美聯社)
美國隊擁有柯瑞(右)等好手。(美聯社)

以美國男籃為首的12支各洲籃球強權將在巴黎奧運殿堂正面對決，其他11支球隊最大目標自然就是終結美國隊的金牌連霸之夢。

FIBA國際籃聯在26日的報導指出，今年奧運12支球隊中有11隊擁有現役NBA球員參賽，共有47名，僅次於東京奧運49人的紀錄，足見NBA全球化的持續推進，以及籃球世界實力的急速縮小。

除了美國隊12大球星外，加拿大以10人緊追在後，澳洲8人排名第3；法國、德國和塞爾維亞都是4人，這6隊正好是戰力排行榜的前6強。過以往幾乎全隊集結眾多NBA球員的西班牙，本屆僅有1人是現役NBA球員，顯現陣中球員層的改朝換代。

12支球隊中唯一沒有現役NBA球員的球隊就屬首度參賽的南蘇丹，不過陣中的索爾（JT Thor），才剛效力夏洛特黃蜂，只是目前他還是自由球員，全隊也有多位有過NBA資歷的球員，成了不可忽視的黑馬球隊。另外像西班牙的加魯巴（Usman Garuba），上季待過金州勇士，目前則是要重返皇馬；而活塞在休賽季也未執行法國隊老將佛尼爾（Evan Fournier）的合約，讓他成為了自由球員。

由於南蘇丹的小寶兒（Bol Bol）和塞爾維亞的波庫舍夫斯基（Aleksej Pokusevski）選擇退賽，渡邊雄太放棄還有一年的球員選秀回到日本，加拿大也沒有挑選今年灰熊首輪新秀周志豪（Zach Edey），因此現役NBA球員總人數無緣挑戰新高。

奧運男籃小組賽分組如下：

A組：澳洲、加拿大、希臘、西班牙

B組：法國、德國、日本、巴西

C組：美國、塞爾維亞、南蘇丹、波多黎各

美國隊擁有詹姆斯(中)等好手。(美聯社)
美國隊擁有詹姆斯(中)等好手。(美聯社)

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