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巴奧／約帥、蠻牛出戰 網球首輪眾星雲集

體育新聞組／綜合報導
阿爾卡拉斯(左)首次參加奧運，將與納達爾(右)搭檔出戰巴黎奧運男雙賽。(取材自Instagram)
阿爾卡拉斯(左)首次參加奧運，將與納達爾(右)搭檔出戰巴黎奧運男雙賽。(取材自Instagram)

巴黎奧運網球項目首輪賽事將於27日在法國網球公開賽場地羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）揭開序幕，約克維奇（Novak Djokovic）、阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、納達爾（Rafael Nadal）及大坂直美等好手都會出賽。

中央社引述法新社盤點出巴黎奧運網球項目首輪5大賽事，整個賽程將打到8月4日。

阿爾卡拉斯對戰哈比

男單排名世界第3的西班牙網壇新星「小蠻牛」阿爾卡拉斯在今年法網和溫布頓網球錦標賽都拿下冠軍後，他會對上世界排名第275的黎巴嫩選手哈比（Hady Habib）。

這是阿爾卡拉斯首次參加奧運，他也會跟坐擁22座大滿貫賽男單金盃的西班牙名將納達爾搭檔出戰巴黎奧運男雙賽，阿爾卡拉斯形容這是自己的「夢想」。

約克維奇對決伊布登

曾奪下24座大滿貫賽男單冠軍的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），至今未在奧運中摘下金牌。約克維奇於2008年北京奧運摘銅，這次會是他第5度參加奧運。

37歲的約克維奇今年於球場上表現欠佳，不但未能在法網和溫網奪冠，連世界排名也下滑。

36歲的澳洲選手伊布登（Matthew Ebden）沒拿過大滿貫賽單打冠軍，但曾於2022年溫網男雙和今年澳洲網球公開賽男雙比賽奪冠。

納達爾迎戰法索維克斯

西班牙網球名將納達爾曾在2008年北京奧運男單摘金，後來於2016年里約奧運與羅培茲（Marc Lopez）搭檔拿下男雙冠軍。

匈牙利選手法索維克斯（Marton Fucsovics）目前世界排名第83，職業生涯中曾擊敗前法網冠軍、瑞士名將瓦林卡（Stan Wawrinka）等好手。

大坂直美強碰柯貝

36歲的德國網球女將柯貝（Angelique Kerber）已宣布參加完巴黎奧運後就要退休，她將對戰日本強敵大坂直美，預計會是一場硬仗。

前世界球后柯貝坐擁3座大滿貫賽女單金盃，大坂直美則曾奪下4座大滿貫賽冠軍。

墨瑞和伊凡斯對戰丹尼爾太郎與錦織圭

「英國希望」墨瑞（Andy Murray）將攜手英國同鄉好手伊凡斯（Dan Evans），對決日本搭檔丹尼爾太郎與錦織圭。莫瑞日前宣布，他會在巴黎奧運後退休。

墨瑞曾兩度奪下奧運男單金牌，他原本希望能參加巴黎奧運的男單和男雙比賽，但因為背傷尚未完全復原，只能參加男雙賽。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 阿爾卡拉斯 約克維奇

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