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巴奧／美國隊連4屆女多於男 最年輕16歲、38人都讀同一所大學

編譯盧炯燊／綜合報導
美國作為2028年洛杉磯奧運會東道主在26日的入場式中倒數第二位亮相，美國本屆共派出598名運動員參賽，為各國中最多。(新華社)
美國作為2028年洛杉磯奧運會東道主在26日的入場式中倒數第二位亮相，美國本屆共派出598名運動員參賽，為各國中最多。(新華社)

2024巴黎奧運開幕，全球200多個國家及地區共有1萬714位運動員參加，其中美國代表團規模最大，共有592人，其次是東道主法國的573人，第3至第10依次為澳洲、德國、日本、義大利、中國、西班牙、英國及加拿大。

今次是美國隊第29次參加夏季奧運，雖說陣容最大，但相較2021年東京夏季奧運會的613人略少。下屆2028夏季奧運將在洛杉磯舉行，作為主辦國，美國在閉幕式上表演及接過主辦奧運旗幟。

美國592名隊員裡，女性超過男性，這也是自2012年倫敦奧運以來，美國連續四屆奧運選手女多於男。今屆女性314人，占比53.04%；男性則為278人，占比46.96%。

隊中最年輕的是16歲女子韻律體操選手里維拉(Hezly Rivera)，來自新澤西州，首次參加奧運；最年長的是59歲馬術老將彼得斯(Steffen Peters)，連同今屆已是奧運「六朝元老」。

在全部32個大項裡，美國唯一不參加的是手球。美國數據統計公司Gracenote預測，美國隊金牌數與獎牌數都將在各國中居第一，預計可收穫123枚獎牌，包括37金，34銀和52銅牌。

眾所周知，美國奧運精英運動員大多是大學生，都是由一流的大學體育培養出來，包括杜克大學(Duke)、北卡羅來納大學(North Carolina)、肯塔基大學(Kentucky)及康涅狄格大學(UCONN)等，路易斯安納州立大學(LSU)、阿拉巴馬(Alabama)及喬治州立大學(Georgia)的成就也不凡。

非傳統項目，例如獨木舟甚至本屆首辦的霹靂舞，並非這些大學的強項，但這些大學培養出來的基本上是傳統體育項目，在奧運仍占主導地位。

以本屆為例，培養奧運選手最多的是史丹福大學，共有38人，居各大學之冠，參加比賽項目廣泛，除九人是水球隊隊員外，其餘包括擊劍、體操、花式游泳、划船、足球、田徑、帆船、跳水、排球、曲棍球、高爾夫球及女子籃球。

排第二位是洛杉磯加大 (UCLA)，共有17名運動員，籃球是它的強項，其他也包括水球、橄欖球、高爾夫、乒乓球、體操、網球及田徑等。

第三位則是南加州大學 (USC)，有16人來自該校，其中六人參加田徑賽事，其餘參加水球、排球、游泳及沙灘排球比賽。

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