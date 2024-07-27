巴奧／美國隊598名選手參賽、本屆最多 中國隊選手人數排第3

美國作為2028年洛杉磯奧運會東道主在入場式中倒數第二位亮相，美國本屆共派出598名運動員參賽，為各國中最多。(路透)

巴黎奧運 於當地時間26日晚7時30分揭幕，各國體育代表入場以別開生面的方式在塞納河上舉行，全程航行6公里。在施放紅白藍三色煙霧後，第一艘入場的船隻滿載著希臘代表團沿著塞納河駛向艾菲爾鐵塔。兩岸的觀眾跟隨著船上的運動員一起歡呼、跳躍。人們沉浸在幸福中，幾乎忘記了還下著濛濛細雨。在橋上冒著大雨彈琴的鋼琴家，更是忘情地沉浸於藝術境界中。

這屆奧運開幕式主題曲是歡樂(Enchanté)。參加開幕式運動員入場儀式的各代表團，以法語首字母 為序入場，中國代表團排在第41位。中華台北代表團排第74位。法國代表團的船隊壓軸。85艘船隻從奧運船隊始發站-奧斯特利茨橋(Pont d'Austerlitz)一路經過多個景點，抵達埃菲爾鐵塔對面的特羅卡德羅廣場。

運動員船隊途徑的巴黎古監獄(Conciergerie)里外聚集了眾多的舞蹈演員、歌手、樂手。五顏六色的煙火在黑、紅服裝的襯托中顯得那麼宏偉、壯觀。沿岸住宅區陽台上站滿觀看奧運開幕式的觀眾，很多陽台掛起了代表來自各地不同國家的國旗。

本屆奧運將有206個國家和地區參賽，共設32個大項45個分項329個小項。

排在第41位入場的中國體育代表團由716人組成，其中運動員405人，包括42名奧運冠軍，將參加30個大項42個分項236個小項的比賽，是中國體育代表團境外參賽小項最多的一屆奧運。本屆奧運，中國代表團中的馬龍、汪順、曹緣、切陽什姐等選手都是第四次參加奧運。中國香港代表團排在第82位出場。

中國體育代表團在26日的巴黎奧運開幕式中以第41位出場，共派出405位選手。(新華社)

中華台北隊是以字母T排序入場，共39人參加，由霹靂舞好手孫振、羽球天后戴資穎擔任掌旗官。法國主持人直播時特別解釋，中華台北，「就是我們熟知的台灣」。

中華台北代表團在26日的巴黎奧運開幕式上，排第74位出場。(歐新社)

原訂各國選手在搭船進場後，將繼續上岸參與後續活動，不過由於當天開幕式全程都在大雨中進行，中華台北代表團與會成員在上岸後都選擇返回選手村盥洗，未參與後續活動。

美國作為2028年洛杉磯奧運東道主在倒數第二位亮相，而2032年奧運舉辦國澳洲 則在倒數第三位亮相，本屆奧運地主法國則是壓軸出場。美國本屆共派出598名運動員參賽，為各國中最多，其次為法國的571人。