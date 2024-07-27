巴奧／58歲「奧運祖母」曾之穎 代表智利出戰乒乓球

58歲的華裔智利乒乓球選手曾之穎27日將實現參賽奧運夢想。(美聯社)

南美國家智利人民27日將透過電視觀看現年58歲、人稱「奧運祖母」的華裔智利乒乓球選手曾之穎(Zeng Zhiying)，代表智利國家隊參加巴黎奧運 乒乓球賽，實現她畢生的奧運夢想。

曾之穎生於中國廣東省佛山市，父親是乒乓球教練。她年少時曾跟隨母親參加專業乒乓球訓練，在中國有過10年出色表現。1989年她受邀到智利北部教授乒乓球運動，很快在當地成家立業，就此定居智利，時間一晃就35年。

其實，曾之穎原本已自乒乓球壇退休 ，停止比賽；但疫情 期間，她想成為職業運動選手的夢想再度復活。去年，她加入智利國家隊，在聖地牙哥泛美運動會乒乓球女子單打比賽中首次亮相，於團體賽中獲得銅牌，在智利名聲大噪。如今，她即將在巴黎達到自己的運動生涯巔峰。

日前，曾之穎在智利奧林匹克訓練中心接受美聯社訪問時表示， 「我從沒想過能夠參加奧運；之前我只把運動當作娛樂。但是，透過大量比賽，我獲得了信心；既然我總是贏，我也就愈打愈多。」

這位智利奧運代表團最年長的運動員說，「獲得奧運參賽資格是個很大很大的夢想，能夠在這個年紀實現這個夢想，是一種巨大的幸福。」

曾之穎目前的世界乒乓球排名第151。她希望自己在奧運場上的表現，不會受到任何傷病的影響，這是任何年長運動員都關心的問題。她坦承，「任何不好的動作都可能讓我受傷，這讓我很擔心。」

懷抱著長年的經驗和決心，曾之穎27日將在巴黎實現奧運參賽夢想。除了會有許多智利球迷在電視機前觀看她的比賽，她在中國的哥哥和高齡92歲的父親也將是她忠實的觀眾。

「當父親知道我有資格參加奧運時，他從椅子上跳起來大叫。想想看，他可是個92歲的人了，」曾之穎說：「他立刻告訴我：『這是你一生的夢想，現在終於可以實現了。去吧，全力以赴！』」