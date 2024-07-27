我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳接待青棒台灣小將 送輝達紀念T裇 還玩投接球

桃機旅客飆罵等不到行李 華航地勤人員下跪道歉

巴奧／58歲「奧運祖母」曾之穎 代表智利出戰乒乓球

記者胡玉立／綜合報導
58歲的華裔智利乒乓球選手曾之穎27日將實現參賽奧運夢想。(美聯社)
58歲的華裔智利乒乓球選手曾之穎27日將實現參賽奧運夢想。(美聯社)

南美國家智利人民27日將透過電視觀看現年58歲、人稱「奧運祖母」的華裔智利乒乓球選手曾之穎(Zeng Zhiying)，代表智利國家隊參加巴黎奧運乒乓球賽，實現她畢生的奧運夢想。

曾之穎生於中國廣東省佛山市，父親是乒乓球教練。她年少時曾跟隨母親參加專業乒乓球訓練，在中國有過10年出色表現。1989年她受邀到智利北部教授乒乓球運動，很快在當地成家立業，就此定居智利，時間一晃就35年。

其實，曾之穎原本已自乒乓球壇退休，停止比賽；但疫情期間，她想成為職業運動選手的夢想再度復活。去年，她加入智利國家隊，在聖地牙哥泛美運動會乒乓球女子單打比賽中首次亮相，於團體賽中獲得銅牌，在智利名聲大噪。如今，她即將在巴黎達到自己的運動生涯巔峰。

日前，曾之穎在智利奧林匹克訓練中心接受美聯社訪問時表示， 「我從沒想過能夠參加奧運；之前我只把運動當作娛樂。但是，透過大量比賽，我獲得了信心；既然我總是贏，我也就愈打愈多。」

這位智利奧運代表團最年長的運動員說，「獲得奧運參賽資格是個很大很大的夢想，能夠在這個年紀實現這個夢想，是一種巨大的幸福。」

曾之穎目前的世界乒乓球排名第151。她希望自己在奧運場上的表現，不會受到任何傷病的影響，這是任何年長運動員都關心的問題。她坦承，「任何不好的動作都可能讓我受傷，這讓我很擔心。」

懷抱著長年的經驗和決心，曾之穎27日將在巴黎實現奧運參賽夢想。除了會有許多智利球迷在電視機前觀看她的比賽，她在中國的哥哥和高齡92歲的父親也將是她忠實的觀眾。

「當父親知道我有資格參加奧運時，他從椅子上跳起來大叫。想想看，他可是個92歲的人了，」曾之穎說：「他立刻告訴我：『這是你一生的夢想，現在終於可以實現了。去吧，全力以赴！』」

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 疫情 退休

上一則

巴奧／用「子彈時間」視角觀看比賽 「中國製造」令人驚艷

下一則

巴奧／首日賽程 中國射擊、跳水衝首金

延伸閱讀

巴奧／奧運「中國紅」 馬龍神圖上熱搜

巴奧／奧運「中國紅」 馬龍神圖上熱搜
巴奧／「奧運祖母」圓夢 58歲華裔曾之穎代表智利出戰乒乓球

巴奧／「奧運祖母」圓夢 58歲華裔曾之穎代表智利出戰乒乓球
巴奧／珍奶徽章台味十足 老外搶收藏

巴奧／珍奶徽章台味十足 老外搶收藏
巴奧╱他們點燃聖火 席琳狄翁獻聲 宣告奧運揭幕

巴奧╱他們點燃聖火 席琳狄翁獻聲 宣告奧運揭幕
不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱
巴奥直擊／環保奧運安檢不馬虎 媒體環保餐具也遭沒收

巴奥直擊／環保奧運安檢不馬虎 媒體環保餐具也遭沒收

熱門新聞

席琳狄翁在巴黎奧運會開幕式獻唱。(美聯社)

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

2024-07-26 17:35
樊振東(右)爆改紙板床。(取材自大眾日報)

巴奧／樊振東爆改紙板床 小單間變大床房

2024-07-24 22:50
樊振東爆改紙板床。(取材自大眾日報)

巴奧／中國乒乓球選手樊振東爆改紙板床 小單間秒變大床房

2024-07-25 02:26
全紅嬋。(視頻截圖)

巴奧／中國跳水隊抵法 全紅嬋逗樂記者：頭油到能炒菜

2024-07-22 21:50
22日，奧運桌球選手積極備戰。(歐新社)

巴奧／桌球設裁判發球器 選手喊新奇

2024-07-24 10:15
全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(取材自中華網)

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

2024-07-26 22:00

超人氣

更多 >
她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了

她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了
不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱
蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕

蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕
飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物

飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物
沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧

沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧