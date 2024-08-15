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金牌女拳手告JK羅琳、馬斯克「網路霸凌」2人最慘下場可能是這樣

編譯徐榆涵／即時報導
阿爾及利亞女拳手、巴黎奧運66公斤級金牌得主克莉芙（圖）已正式向法國當局提出刑事訴訟，指控《哈利波特》作者JK羅琳）與特斯拉執行長馬斯克涉嫌「嚴重網路霸凌」。(新華社)
阿爾及利亞女拳手、巴黎奧運66公斤級金牌得主克莉芙（圖）已正式向法國當局提出刑事訴訟，指控《哈利波特》作者JK羅琳）與特斯拉執行長馬斯克涉嫌「嚴重網路霸凌」。(新華社)

阿爾及利亞女子拳擊選手、巴黎奧運66公斤級金牌得主克莉芙（Imane Khelif），在巴黎奧運中與我國選手林郁婷一同捲入性別風波。對此，克莉芙已正式向法國當局提出刑事訴訟，指控《哈利波特》作者JK羅琳與特斯拉執行長馬斯克涉嫌「嚴重網路霸凌」，若克莉芙勝訴，JK羅琳和馬斯克最重恐被判處5年有年徒刑和21萬4000英鎊罰款。

克莉芙委任律師布迪（Nabil Boudi）向雜誌《綜藝》（Variety）證實，在9日提交給法國當局的控訴書中， JK羅琳和馬斯克都因「加重網絡騷擾行為」而被列在刑事控訴中。

每日郵報報導，在法國，網路霸凌罪可能會被判處2至5年有期徒刑，以及2萬6000英鎊至3萬9000英鎊罰款。若因發表網路仇恨言論被起訴，肇事者甚至可能被罰款6萬4000英鎊至21萬4000英鎊。

布迪解釋，此次訴訟對象是社群媒體X，依據法國法律意味著是身分不明的人，「確保檢方擁有充分自由度調查所有可能涉案人士」，包含匿名寫下或分享仇恨言論的社群用戶，而控訴書中也提到幾位眾所周知的爭議人物，包括

羅琳及馬斯克等，美國前總統川普也有發表相關貼文，屆時也會是調查的一部分。

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