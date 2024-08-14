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巴奧／阿爾及利亞金牌拳手提告 訴狀點名JK羅琳和馬斯克

中央社洛杉磯13日綜合外電報導
巴黎奧運女子拳擊66公斤級金牌女選手(左)克莉芙（Imane Khelif）的委任律師布迪 (Nabil Boudi) 向「綜藝」（Variety）證實，9日向巴黎公共檢察官辦公室反網路仇恨中心提交訴狀，當中有提到JK羅琳（J.K. Rowling）和馬斯克（Elon Musk）。(新華社)
巴黎奧運女子拳擊66公斤級金牌女選手(左)克莉芙（Imane Khelif）的委任律師布迪 (Nabil Boudi) 向「綜藝」（Variety）證實，9日向巴黎公共檢察官辦公室反網路仇恨中心提交訴狀，當中有提到JK羅琳（J.K. Rowling）和馬斯克（Elon Musk）。(新華社)

阿爾及利亞拳擊選手克莉芙在巴黎奧運無端捲入性別爭議風波，根據美國娛樂週刊「綜藝」，克莉芙針對JK羅琳馬斯克提出刑事訴訟，指控他們涉嫌做出「嚴重的網路騷擾行為」。

克莉芙（Imane Khelif）在巴黎奧運拿下女子拳擊66公斤級金牌，她的委任律師布迪 (Nabil Boudi) 向「綜藝」（Variety）證實，9日向巴黎公共檢察官辦公室反網路仇恨中心提交的訴狀，有提到英國小說家JK羅琳（J.K. Rowling）和美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。

這起訴訟是針對社群平台X提起的，根據法國法律，這意味著該訴訟是針對身份不明的人所提出。布迪說，這「確保檢方擁有足夠的自由度，能夠對所有人進行調查」，包括可能化名寫下仇恨留言的人。儘管如此，訴狀中還是提到一些知名的爭議人物。

他說：「JK羅琳和馬斯克等人都在訴狀中被點名。」他並補充說美國前總統川普也在其中，「川普發過推文，所以無論他是否在我們的訴訟中被點名，都不可避免地成為起訴的一部分」。

大多數針對克莉芙的攻擊都是來自社群媒體，尤其是X（舊稱為推特）。擁有1420萬追隨者的JK羅琳上傳一張克莉芙與義大利拳擊手卡里尼（Angela Carini）比賽的照片，指控克莉芙是個男人，「享受著剛被他重拳打頭的女人的痛苦」。

另一方面，馬斯克則轉發游泳選手蓋恩茲（Riley Gaines）的貼文，聲稱「男人不屬於女子運動」，並寫下「一點也沒錯」。川普上傳卡里尼這場比賽的照片，並寫道：「我會讓男人遠離女子運動！」

布迪說，雖然訴狀中列出一些名字，但「我們要求檢方不僅要調查這些人，還要調查任何有必要接受調查的人。如果案件上法庭，他們將接受審判」。

布迪還聲稱，雖然是在法國提出訴訟，但「可能會鎖定海外人士」，並指出「打擊網路仇恨言論的檢察官辦公室，有可能向其他國家提出司法互助請求」。

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