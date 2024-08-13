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巴奧／法「坦克前鋒」亞布塞萊隔扣詹皇：準備好回NBA

體育新聞組／綜合報導
亞布塞萊（前）上演隔扣詹姆斯戲碼。（美聯社）
亞布塞萊（前）上演隔扣詹姆斯戲碼。（美聯社）

2024巴黎奧運已落幕，法國男籃雖在金牌戰不敵美國，但「重型坦克」亞布塞萊（Guerschon Yabusele）表現出色，還上演隔扣詹姆斯（LeBron James）戲碼，他也喊話準備好重返NBA

亞布塞萊在2016年NBA選秀大會首輪第16順位被塞爾蒂克選中，他先加入CBA上海大鯊魚隊，隔年才與塞爾蒂克簽約，但他沒獲得重用，只待了2季出賽74場就離開聯盟。

亞布塞萊接著加入CBA南京同曦隊，只待一季就轉往歐洲籃壇，近年效力西甲皇家馬德里隊。上季出賽64場，平均有9.7分4.0籃板，投籃命中率53.1%，三分命中率44.5%。

亞布塞萊連2屆奪下奧運銀牌，今年更入選大會第二隊。據資深記者史坦（Marc Stein）報導，亞布塞萊和皇馬還有一年合約，需支付250萬美元買斷費。亞布塞萊則在個人社群帳號發文表示，「我一直在等待第2次機會，我準備好了。」

此外，巴黎奧運男籃金牌戰美國隊靠著柯瑞（Stephen Curry）瘋狂三分球攻勢，以98：87擊敗法國，摘下金牌。法國麥當勞官方Instagram開玩笑表示，考慮下架麥克雞塊「咖哩」口味沾醬。

法國麥當勞官方Instagram附上咖哩口味雞塊沾醬照片，並寫道，「因顯而易見原因，我們考慮下架這款沾醬，至少4年。」

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 麥當勞 NBA

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