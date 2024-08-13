巴奧／藥檢爭議 央視6大問 諷「美利堅眾嗑國 」

美國游泳選手參加巴黎奧運，抵達終點時臉部變成紫色。（左圖為美聯社調色照片，右圖為路透照片）

巴黎奧運 落幕，但美中藥檢鬥爭尚未結束。央視新聞以「美利堅眾嗑國」為標題拋出六連問，要求美國向全世界解釋本屆奧運的諸多「美式離奇事件」。中國國家體育總局副局長劉國勇則在新聞發布會上強調，中國在巴黎奧運實現興奮劑零檢出，贏得對美的階段性勝利。美國之音引述專家分析，北京當局就賽事不斷煽動民間反美情緒，最終目的在鞏固自己的統治權。

央視新聞提列六大質疑，首先是美國花式游泳運動員劉嫣然（Calista Liu）在今年5月的藥檢中被查出多佐胺陽性，但美國反興奮劑機構（USADA）認定她沒有違規，理由是運動員的父親用了含此成分的眼藥水，她躺在父親床上時皮膚接觸到了眼藥水，因此吸收了違禁物質。央視新聞質疑眼藥水能有多少穿過皮膚進入人體，再一路流進血液中讓藥物濃度超標？

另外，劉嫣然與美田徑運動員奈頓分別在5月和3月藥檢陽性，但美國官方對這兩人的脫罪聲明都是卡在奧運會前發出，及時保住了他們的參賽資格，然後美國反興奮劑機構官網又「及時」地把聲明刪掉了。

第三，游泳比賽上，全世界都看到了來自美國的「紫薯人」。對比各家西方媒體發布的同一人同一時刻同一角度的照片，很容易看出，美媒特意調色，此番操作是掩耳盜鈴。

第四，美國常年包庇至少三名嚴重違規嗑藥的運動員，理由是把這些人發展成「線人」。這些線人整個職業生涯都在正常參賽和拿獎，自己就是「奉命作弊」，如何指望他們抓作弊？

第五，世界反興奮劑機構主席班卡多次提醒，「90%的美國運動員都沒有遵守國際反興奮劑條例」，美國的反興奮劑法案，卻宣稱自己對世界各地的興奮劑問題和各類國際賽事擁有管轄權，顯見「雙標」。

最後，美國政界和媒體界各種「盤外招」不斷，費盡心思打壓對手。國際檢測 機構（ITA）就承認，正是美媒的汙蔑和炒作，導致中國游泳隊遭到額外檢測。央視新聞強調，下屆奧運將在美國洛杉磯舉行，美國應針對這些問題向全世界提出解釋。

與此同時，劉國勇強調中國體育代表團高度重視反興奮劑工作，面對備戰參賽巴黎奧運會以最大決心、最嚴標準、最高要求、最細措施做好工作，既實現了中國代表團興奮劑問題「零出現」的目標，也取得了對美國反興奮劑鬥爭的階段性勝利。

針對中國劍指美國選手的一連串輿論操作，美國紐約州 的時政評論員唐靖遠直言，中國一方面意在將奧運上綱至中、美兩國的制度之爭，並強調中國已然崛起，可與美國「平起平坐」；另一方面，中國連日來放任微博網友用「紫薯人」、「白皮」，甚至「白皮豬」等粗俗字眼辱罵西方選手，甚至也任由網友將小孩怒斥美國人作弊的視頻放上社交網絡，都是對內洗腦的手段。

唐靖遠說：「（中國網友）天天都被這些新聞假信息灌輸，就愈來愈對美國、甚至整個西方產生一種仇恨、一種仇視、排斥，中共這麽做的最終目的是要鞏固自己的統治。」