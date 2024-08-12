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林郁婷回台 滿滿感謝「讓世界知道台灣在哪裡」

記者葉信菉／台北即時報導
民眾大陣仗接機，機場人員和旅客看到林郁婷時激動大喊「台灣女兒林郁婷」、「台灣之光」。林郁婷也大方跟粉絲擊掌。(記者葉信菉／攝影)
民眾大陣仗接機，機場人員和旅客看到林郁婷時激動大喊「台灣女兒林郁婷」、「台灣之光」。林郁婷也大方跟粉絲擊掌。(記者葉信菉／攝影)

巴黎奧運落幕，中華代表團選手林郁婷、吳詩儀、陳念琴等人，當地時間13日上午7時10分返抵桃園國際機場。數百人大陣仗接機，機場人員和旅客看到林郁婷時激動大喊「台灣女兒林郁婷」、「台灣之光」。林郁婷也大方跟粉絲合影，不吝秀出金牌的獎牌。

新北市長侯友宜、林郁婷的媽媽廖秀宸以及數百名支持者共同接機，林郁婷開心摟著媽媽的肩膀合影。不少粉絲高舉「新北之光」、「台灣之光」紙牌，還有粉絲獻花。

林郁婷有一個新的身分，教育部次長張廖萬堅當場邀請林郁婷擔任國家公益大使，推動反霸凌的工作。

林郁婷表示，「感謝各位遠道而來為我們加油、歡呼，給我們最大的鼓勵和支持。這段時間發生很多事情，但專心比賽，我把社群媒體都關閉了，覺得說要好好比賽，畢竟身為選手，好好專心比賽，拿到最高榮譽，展現出我們台灣最強大的力量與精神，是我想要做到的一件事，讓大家可以認識我們、認識台灣。很感謝大家給我們這麼大的支持與鼓勵，我也要感謝我們貼身團隊，很感謝你們，有你們的支持，讓我的努力和成績讓大家看見，讓世界知道台灣在哪裡，謝謝大家。」

對於「台灣女兒」的稱號，林郁婷說，她覺得滿酷的，有一種一夕之間、睡一覺醒來，就得到大家的關注，還滿榮幸和榮耀可以獲得這個稱號，但同時肩膀上也必須承擔更多的責任。她希望自己可以做好更好的榜樣讓大家學習，做自己的光、照亮別人，照亮曾經黑暗過的地方，給更多力量與溫暖。

巴黎奧運落幕，中華代表團選手林郁婷等人返抵桃園國際機場，新北市長侯友宜也特地前往...
巴黎奧運落幕，中華代表團選手林郁婷等人返抵桃園國際機場，新北市長侯友宜也特地前往機場接機。(記者葉信菉／攝影)

林郁婷說，台上的事情台上解決，「在台上可以交給我去解決，台下我要特別感謝我的教練（曾自強）」，教練很辛苦、很努力，幫她承擔很多事情，「我要特別感謝教練幫我扛下所有」。

接下來的生涯規畫，她說，經歷這麼多風風雨雨，再加上為了備戰奧運，在國外也待了好幾個月，「沒有跟我的床好好培養感情」，現在只想好好休息一下，之後的事情和行程再跟教練安排討論，再請大家拭目以待，有好消息再跟各位報告

今天返台的中華代表團選手，以拳擊選手為主，包括金牌林郁婷、銅牌吳詩儀、陳念琴、黃筱雯、甘家葳、賴主恩等人，此外，田徑選手彭名揚、楊俊瀚與桌球女將鄭怡靜，以及中華奧會主席林鴻道。

巴黎奧運落幕，中華代表團選手林郁婷、吳詩儀、陳念琴等人返抵桃園國際機場。(記者葉...
巴黎奧運落幕，中華代表團選手林郁婷、吳詩儀、陳念琴等人返抵桃園國際機場。(記者葉信菉／攝影)

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