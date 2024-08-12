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巴奧／谷愛凌跑大眾馬拉松 喊好玩上癮 「跟滑雪大不同」

中國新聞組／北京12日電
谷愛凌參加了巴黎奧運馬拉松大眾組的比賽，她以3小時24分36秒完賽。(取材自微博)
谷愛凌參加了巴黎奧運馬拉松大眾組的比賽，她以3小時24分36秒完賽。(取材自微博)

美中混血滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu）10日參加了巴黎奧運馬拉松大眾組的比賽，這也是她的首個全馬，最終谷愛凌順利完賽，用時3小時24分36秒；她分享完賽體驗說：「我之後可能得多跑幾個了，有點上癮，覺得太好玩了，跟滑雪完全不同。」

影音來源：YouTube

香港01報導，谷愛凌也在微博發帖表示：「今晚超水平發揮，沒有想到第一個馬拉松能達到3小時25分以內。 感謝所有支持我的朋友們，你們給我的加油鼓勵了我！我們一起加油！」

巴黎10日晚上9時，巴黎奧運迎來奧運歷史上第一場大眾馬拉松賽，賽事設全程馬拉松和10公里跑，在與奧運馬拉松比賽相同的賽道上舉行，有4萬餘名跑者從巴黎市政廳起跑。

面對全程42.195公里的馬拉松路線，谷愛凌最近三周正積極備戰，她早前表示將盡最大努力跑完全程。「沒想到要在三個禮拜的準備下跑馬拉松，滑雪和跑步是相通的，都需要奧運精神、運動精神。」谷愛凌說。

中新社報導，谷愛凌在巴黎看了多場比賽，早前她表示：「可能每天三、四場，學習新的項目，體驗不同的運動。尤其是作為冬季項目選手，很開心能看到夏季項目中運動員的訓練和賽前準備，都很有趣。」

由於每天要觀看多場比賽，兼顧備戰大眾組馬拉松比賽，谷愛凌和媽媽，一個跑步，一個騎車，輾轉不同的賽事現場。「到了現場，我全身都是汗，大家以為我是準備來比賽的運動員。我想這也是一種奧運精神的體現。」

巴黎奧運熱話題

馬拉松 巴黎奧運 谷愛凌

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