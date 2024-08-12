我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧結束就傳緋聞 谷愛凌和法國飛魚「夜店熱舞」

加州購屋 擬強制簽房仲合約 期限3個月

巴奧／中國隊拿下史上第300金 官媒：邁向體育強國走了40年

記者陳言喬／綜合報導
巴黎奧運乒乓球女子團體決賽，中國隊戰勝日本隊奪得金牌，也成為中國歷來參加奧運奪得的第三百枚金牌。圖為頒獎典禮。（中通社）
巴黎奧運乒乓球女子團體決賽，中國隊戰勝日本隊奪得金牌，也成為中國歷來參加奧運奪得的第三百枚金牌。圖為頒獎典禮。（中通社）

巴黎奧運中國代表團10日晚拿下奧運參賽史第300枚金牌。新華社稱，300金的背後，是這40年來堅定邁向體育強國的中國。

新華社發表「300金長卷，鋪就體育強國路」文章指，1984年，許海峰洛杉磯奧運百步穿楊（50米手槍慢射），中國實現奧運金牌「零」的突破。

2004年，張怡寧雅典奧運乒乓球女單拿下第100金。2012年，陳若琳倫敦奧運十米跳台第200金。2024年，乒乓球女子團隊摘得第300金。

文章說，在1984年洛杉磯奧運前的88年夏奧會歷史中產生了2500多枚金牌，無一屬於中國人。那年，許海峰為中國完成突破後，時任國際奧委會主席的薩馬蘭奇在頒獎時對他說：「今天是中國體育史上偉大的一天，我為能親自把這塊金牌授給中國運動員而感到榮幸！」

40年後，中國奧運代表團拿到第300金，這背後是競技賽場上不懈的堅持，不斷追求卓越的中國。新一代運動員更自信、更開朗，也更樂觀、更輕盈。

文章稱，在今年的巴黎奧運上，中國隊接連實現了在網球、游泳、花樣游泳（水上芭蕾）、藝術體操、拳擊、自行車等項目上的歷史突破，又在小輪車、霹靂舞、攀岩等新興「小眾」項目中後來居上。在這40年間，奧運舞台上的中國體育從偶露崢嶸到全面開花，已成為世界競技體育舞台上不可忽視的重要力量。

文章指，2014年，中國首次將全民健身上升為國家戰略，中國人的健身熱情空前高漲。除在奧運賽場摘金奪銀外，中國健兒在職業體育賽場、非奧項目上也屢創佳績。近十年，中國體育產業迎來年均超10%的高速增長，凸顯出巨大的產業潛力。在全社會的不斷努力下，中國的群眾體育、競技體育、體育產業正「三翼齊飛」，體育夢匯入中國夢的時代洪流。

文章說，從1金到100金，用了20年。從100金到300金，也只用了20年。陡然的提速，對應著中國發展的加速度；輝煌的成績，標記著中國步入全面小康社會、推動社會主義現代化強國建設的新高度。

文章說，中國與奧林匹克，正成為愈來愈親密的朋友。奧運贊助商的名單裡，出現了愈來愈多的中國企業；愈來愈多的隊伍穿著「中國製造」的裝備亮相在奧運賽場；愈來愈多的奧運器材開始遵循「中國標準」。

40年間，奧運見證了中國的發展，中國也成為推動奧林匹克運動發展的重要力量。從2008年北京奧運到2022年北京冬奧會，中國從奧林匹克運動的「學習者」變為「引領者」，成為國際奧委會主席巴赫屢次讚揚的「奧運新標桿」。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 洛杉磯 北京冬奧

上一則

巴奧閉幕╱湯姆克魯斯從天降 持會旗現身洛杉磯 2028洛奧接棒

下一則

巴奧╱美追平中國各拿40金 總獎牌數美126第一 中國91居次

延伸閱讀

巴奧結束就傳緋聞 谷愛凌和法國飛魚「夜店熱舞」

巴奧結束就傳緋聞 谷愛凌和法國飛魚「夜店熱舞」
想穩賺不賠？洛杉磯辦2028奧運 預算70億元 有機會不超支

想穩賺不賠？洛杉磯辦2028奧運 預算70億元 有機會不超支
巴黎奧運結束 馬克宏重回動盪政局 總理難產、國家赤字懸而未解

巴黎奧運結束 馬克宏重回動盪政局 總理難產、國家赤字懸而未解
巴黎奧運圓滿落幕「有幾個城市想申辦2036了」

巴黎奧運圓滿落幕「有幾個城市想申辦2036了」
巴奧／芬蘭隊史首次「獎牌掛零」上次摘金是2008年

巴奧／芬蘭隊史首次「獎牌掛零」上次摘金是2008年
巴奧／中華隊「珍奶徽章」神預言 7顆珍珠代表奪7面獎牌

巴奧／中華隊「珍奶徽章」神預言 7顆珍珠代表奪7面獎牌

熱門新聞

美國跳高好手麥克尤恩獲得銀牌。（新華社）

巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

2024-08-10 21:11
加拿大隊獲得男子4X100公尺接力冠軍。(美聯社)

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

2024-08-09 14:28
跳水男子雙人3米板金牌得主、中國選手龍道一在埃菲爾鐵塔前留影。（新華社）

巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」

2024-08-08 12:50
德國乒乓球運動員波爾謝幕。(歐新社)

巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

2024-08-07 17:40
美中混血滑雪選手谷愛凌。（路透）

巴奧／谷愛凌首個全馬：太好玩、已經跑上癮了

2024-08-10 21:25
石川佳純採訪陳夢、孫穎莎、王曼昱，並送她們各一個pin（奧運徽章）。（取材自微博）

「純愛戰神」 日本前乒乓隊長石川佳純 託陳夢送東西給馬龍

2024-08-10 02:20

超人氣

更多 >
爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌

爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌
巴奧女籃／1分險勝法國 美跨季61連勝完成8連霸

巴奧女籃／1分險勝法國 美跨季61連勝完成8連霸
不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降

不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降
抓傷澳洲球員？中國水球美女曬「血痕照」回懟：誰也別說誰

抓傷澳洲球員？中國水球美女曬「血痕照」回懟：誰也別說誰
布碌崙日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差

布碌崙日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差