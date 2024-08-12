巴奧／廈門90後女程序員 大眾馬拉松衝出第一名

中國女跑手黃雪梅以2小時41分03秒取得女子第一名的成績。（取材自Instagram）

巴黎奧運 在當地時間10日晚上9時，迎來奧運歷史上第一場大眾馬拉松 賽，來自廈門的90後女程序員、「大眾馬拉松一姐」黃雪梅以2小時41分03秒取得女子第一名的成績。

綜合香港 01、今日海滄報導，這是奧運歷史上首次設置大眾馬拉松賽，賽道與正賽完全相同，全球共40048名大眾選手中簽參賽，其中包括120餘名中國跑者；黃雪梅本次完賽成績為2小時41分03秒，前半程用時1小時19分38秒，後半程用時1小時21分25秒，成為第一位衝過終點線的女選手。

黃雪梅的獲獎不僅是體育領域的成就，更是跨界精神的典範。作為一名在金融領域工作的程序員，她利用業餘時間投身田徑訓練，最終在國際舞台上大放異彩；這位從鷺島出發，勇闖奧林匹克的跑者，用她的故事，書寫了普通人屬於自己的奧運夢想之旅。

明報報導，有網民發現，本職工作是廈門國際銀行程序員的黃雪梅的成績，快過參加奧運馬拉松正賽的中國隊選手夏雨雨、白田，質疑黃雪梅為何無法代表國家隊上陣；有長跑愛好者表示不同比賽的時間不能直接對比，日間氣溫高亦影響選手發揮。