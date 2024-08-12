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巴奧／「中國紅」亮相閉幕式 李發彬、歐紫霞掌旗

中國新聞組／北京12日電
中國體育代表團旗手李發彬（右）、歐紫霞在閉幕式上入場。（新華社）
中國體育代表團旗手李發彬（右）、歐紫霞在閉幕式上入場。（新華社）

巴黎奧運11日舉辦閉幕式，舉重奧運冠軍李發彬和女子曲棍球隊隊長歐紫霞作為中國體育代表團旗手，手持五星紅旗入場，運動員們還開心自拍。乒乓球運動員孫穎莎也作為亞洲的運動員代表登台，和其他代表各大洲的運動員們，一起吹滅了奧運聖火。

央視新聞報導，隨著李雯雯奪取女子舉重81公斤以上級冠軍，中國代表團在本屆奧運會上的成績最終定格為40金27銀24銅，中國代表團的金牌數創下了海外奧運會最佳戰績，超過了此前倫敦奧運會的39金31銀22銅紀錄。網民紛紛在留言感謝運動員的付出，讓中國隊完美收官。

在閉幕式上，李發彬在本屆巴黎奧運會舉重男子61公斤級比賽中成功衛冕，為中國隊奪得本屆巴黎奧運會的第23枚金牌。歐紫霞作為中國女子曲棍球隊隊長，在本屆巴黎奧運會中帶領中國隊奪得女子曲棍球銀牌，追平了歷史最好成績。

孫穎莎作為亞洲運動員代表登台巴黎奧運會閉幕式。(取材自央視)
孫穎莎作為亞洲運動員代表登台巴黎奧運會閉幕式。(取材自央視)

在本屆奧運會上，乒乓球好手孫穎莎共獲得2金1銀三枚獎牌。網民大讚孫穎莎從開幕式打到閉幕式，堪稱最佳「勞 模」。

此次巴黎奧運中國體育代表團405名運動員名單中，首次參加奧運的有223人，占運動員總人數的55%。奧運開幕式上，中國體育代表團以代表性的「中國紅」在第41位出場，由馬龍、馮雨任掌旗手。「中國隊長」馬龍揮舞著五星旗刷屏，「馬龍奧運神圖」隨即衝上微博熱搜。

在歷經多日的比賽後，已有部分運動員先行返國。

中國體育代表團在閉幕式上開心揮舞國旗入場。（新華社）
中國體育代表團在閉幕式上開心揮舞國旗入場。（新華社）

巴黎奧運熱話題

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