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想穩賺不賠？洛杉磯辦2028奧運 預算70億元 有機會不超支

編譯季晶晶／綜合外電
洛杉磯主辦2028年夏季奧運的大挑戰將是不賠本。(美聯社)
洛杉磯主辦2028年夏季奧運的大挑戰將是不賠本。(美聯社)

巴黎奧運閉幕之際，洛杉磯已開始為主辦2028年夏季奧運做準備，該市的一大願望是別賠本賺。

洛杉磯營建人員正進行三大建設——擴建鐵路系統、改造機場，以及翻新市中心會議中心做為賽事場地——以迎接接肯花大錢前來觀賞賽事的數十萬遊客。

2019年，洛杉磯獲得奧運主辦權的兩年後，時任市長的賈西迪說，他預期主辦奧運能賺到10億美元。

現任市長貝斯表示，「必須確保奧運是經濟利多，洛杉磯的經濟不會受創」。她說，成敗要看是否「人人受益」，除知名景點外，全洛杉磯的小型企業都能接觸到遊客，小孟加拉、小衣索比亞和小亞美尼亞也要揚名立萬。

洛杉磯上次主辦奧運是1984年，那次主要利用現有設施舉辦活動，是現代奧運財務最成功的案例之一，據報最終獲利2.23億美元（換算現值約6.7億美元）。

這次也想不賠錢將是一大挑戰。維吉尼亞理工大學教授伍騰（Jadrian Wooten）表示，政壇人物承諾奧運會帶來的好處經常都被誇大：「支持者常將吹捧奧運是經濟投資，但它更像是一場很昂貴的派對。」

籌辦奧運的民間團體LA28估計，支付包括開幕與閉幕典禮在內舉辦各項活動的相關費用，預算將近70億美元。洛杉磯官員與加州議員已同意，超過預算的部分由納稅人承擔。

紐約時報指出，許多奧運的實際花費都超出預算。根據牛津大學的成本研究，2021年因新冠疫情而延遲的東京奧運總共花了140億美元，超出預算約128%。2016年里約熱內盧奧運耗資240億美元，是迄今最昂貴的夏季奧運，超出預算352%。

伍騰說，如果洛杉磯能汲取自己過去的經驗教訓，強調永續性且避免從零開始興建設施，很有機會自奧運獲益。

鑑於許多奧運主辦城市都出現預算膨脹與開幕前後勤猛趕進度的情況，一些專家已呼籲，奧運應選擇兩個永久主辦城市，一個辦夏季奧運，另一個辦冬季奧運，以便創造更多的經濟與環境永續性。

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