我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧結束就傳緋聞 谷愛凌和法國飛魚「夜店熱舞」

加州購屋 擬強制簽房仲合約 期限3個月

巴奧／崔爾斯被撤銅 拜爾絲、李蘇妮力挺 美奧會將上訴

編譯尤寶琪／綜合報導
美國體操選手切爾斯本月5日獲得巴黎奧運銅牌後，又因程序問題，而被仲裁失去銅牌。美國代表隊表示要上訴。(美聯社)
美國體操選手切爾斯本月5日獲得巴黎奧運銅牌後，又因程序問題，而被仲裁失去銅牌。美國代表隊表示要上訴。(美聯社)

繼國際體操聯盟(International Gymnastics Federation，FIG)裁定，美國隊教練在體操女子地板項目的上訴無效，取消女子體操選手崔爾斯(Jordan Chiles)的銅牌後，隊友體操全能金牌拜爾絲(Simone Biles)和全能銅牌李蘇妮(Suni Lee)紛紛出面上社群媒體，表達對崔爾斯的支持。

美國奧林匹克與帕拉林匹克委員會(United States Olympic & Paralympic Committee)11日宣布，將會對FIG把銅牌裁定給羅馬尼亞選手芭葆蘇(Ana Barbosu)的決定進行上訴，並在聲明中表示：「我們堅信崔爾斯理應獲得銅牌。」

拜爾絲在Instagram發布了一條她和崔爾斯擁抱的現實動態，並在頂部用白色愛心做裝飾；拜爾絲在限動中寫道：「崔爾斯，送給妳許多的愛；奧運冠軍，抬起頭來！我們愛妳。」

李蘇妮則在Istagram限動上，轉發了美國體操協會(USA Gymnastics)針對該裁決的聲明，並寫道：「大家都在談論運動員，那評審呢？這完全無法令人接受。這太糟了，我為崔爾斯感到難過。我永遠支持妳。」

「我所有的鮮花都送給妳，妳永遠都是奧運冠軍，」她寫道，並在文中貼上鮮花表情符號。

崔爾斯10日也在裁決出爐後，於社群媒體上發文；她先是發布了一個貼著傷心表情符號的限動，隨後又發文表示將將暫時退出社群媒體。她寫道：「我將暫時退出社交媒體，為自己的心理健康著想，謝謝大家。」

FIG是在體育仲裁法院(Court of Arbitration for Sport，CAS)駁回美國隊在賽事中提出的上訴後，裁定收回崔爾斯的銅牌；CAS的裁決指出，美國隊的上訴超過了規定的時間，因此無效；根據規定，上訴必須在一分鐘內提出。

「我們對於體育仲裁法院針對與子體操的裁決感到震驚，」美國體操協會在10日發布於Instatram的聲明中寫道，並補充說：「崔爾斯在整個上訴過程中，不斷在社群媒體上受到持續、毫無根據且極其有害的攻擊。」

巴黎奧運熱話題

社群媒體 拜爾絲 奧運

上一則

巴奧／選手村「金牌」爆漿巧克力馬芬 有選手1天吃8個

下一則

巴奧／荷女將寫紀錄 5000公尺、1萬公尺、馬拉松皆奪牌

延伸閱讀

巴黎奧運再見：盤點拜爾絲的救贖、約克維奇金滿貫等10大亮點

巴黎奧運再見：盤點拜爾絲的救贖、約克維奇金滿貫等10大亮點
爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌

爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌
拜爾絲、崔爾斯向金牌選手俯首鞠躬挨轟 米雪兒力挺

拜爾絲、崔爾斯向金牌選手俯首鞠躬挨轟 米雪兒力挺
巴奧體操／拜爾絲再失金 自由體操0.033分敗給巴西選手

巴奧體操／拜爾絲再失金 自由體操0.033分敗給巴西選手
巴奧／拜爾絲連拿3金打臉黑粉：他們現在真的很安靜

巴奧／拜爾絲連拿3金打臉黑粉：他們現在真的很安靜
巴奧／再戰2028？拜爾絲：永不說不 但到時我真的老了

巴奧／再戰2028？拜爾絲：永不說不 但到時我真的老了

熱門新聞

美國跳高好手麥克尤恩獲得銀牌。（新華社）

巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

2024-08-10 21:11
加拿大隊獲得男子4X100公尺接力冠軍。(美聯社)

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

2024-08-09 14:28
跳水男子雙人3米板金牌得主、中國選手龍道一在埃菲爾鐵塔前留影。（新華社）

巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」

2024-08-08 12:50
德國乒乓球運動員波爾謝幕。(歐新社)

巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

2024-08-07 17:40
美中混血滑雪選手谷愛凌。（路透）

巴奧／谷愛凌首個全馬：太好玩、已經跑上癮了

2024-08-10 21:25
石川佳純採訪陳夢、孫穎莎、王曼昱，並送她們各一個pin（奧運徽章）。（取材自微博）

「純愛戰神」 日本前乒乓隊長石川佳純 託陳夢送東西給馬龍

2024-08-10 02:20

超人氣

更多 >
爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌

爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌
巴奧女籃／1分險勝法國 美跨季61連勝完成8連霸

巴奧女籃／1分險勝法國 美跨季61連勝完成8連霸
不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降

不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降
抓傷澳洲球員？中國水球美女曬「血痕照」回懟：誰也別說誰

抓傷澳洲球員？中國水球美女曬「血痕照」回懟：誰也別說誰
布碌崙日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差

布碌崙日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差