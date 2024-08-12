巴奧／崔爾斯被撤銅 拜爾絲、李蘇妮力挺 美奧會將上訴

美國體操選手切爾斯本月5日獲得巴黎奧運銅牌後，又因程序問題，而被仲裁失去銅牌。美國代表隊表示要上訴。(美聯社)

繼國際體操聯盟(International Gymnastics Federation，FIG)裁定，美國隊教練在體操女子地板項目的上訴無效，取消女子體操選手崔爾斯(Jordan Chiles)的銅牌後，隊友體操全能金牌拜爾絲 (Simone Biles)和全能銅牌李蘇妮(Suni Lee)紛紛出面上社群媒體 ，表達對崔爾斯的支持。

美國奧林匹克與帕拉林匹克委員會(United States Olympic & Paralympic Committee)11日宣布，將會對FIG把銅牌裁定給羅馬尼亞選手芭葆蘇(Ana Barbosu)的決定進行上訴，並在聲明中表示：「我們堅信崔爾斯理應獲得銅牌。」

拜爾絲在Instagram發布了一條她和崔爾斯擁抱的現實動態，並在頂部用白色愛心做裝飾；拜爾絲在限動中寫道：「崔爾斯，送給妳許多的愛；奧運 冠軍，抬起頭來！我們愛妳。」

李蘇妮則在Istagram限動上，轉發了美國體操協會(USA Gymnastics)針對該裁決的聲明，並寫道：「大家都在談論運動員，那評審呢？這完全無法令人接受。這太糟了，我為崔爾斯感到難過。我永遠支持妳。」

「我所有的鮮花都送給妳，妳永遠都是奧運冠軍，」她寫道，並在文中貼上鮮花表情符號。

崔爾斯10日也在裁決出爐後，於社群媒體上發文；她先是發布了一個貼著傷心表情符號的限動，隨後又發文表示將將暫時退出社群媒體。她寫道：「我將暫時退出社交媒體，為自己的心理健康著想，謝謝大家。」

FIG是在體育仲裁法院(Court of Arbitration for Sport，CAS)駁回美國隊在賽事中提出的上訴後，裁定收回崔爾斯的銅牌；CAS的裁決指出，美國隊的上訴超過了規定的時間，因此無效；根據規定，上訴必須在一分鐘內提出。

「我們對於體育仲裁法院針對與子體操的裁決感到震驚，」美國體操協會在10日發布於Instatram的聲明中寫道，並補充說：「崔爾斯在整個上訴過程中，不斷在社群媒體上受到持續、毫無根據且極其有害的攻擊。」