巴奧／選手村「金牌」爆漿巧克力馬芬 有選手1天吃8個

巴黎奧運選手村麵包店首席麵包師傅多黑暴紅，他烘焙的巧克力馬芬及其他烘焙品，受到選手歡迎。(美聯社)

奧運 選手村的餐廳食堂每天為來自200多個國家和地區的數千名運動員提供約4萬份餐點，而其中的「金牌得主」，就是讓選手們甘願大排長龍的奧運村麵包店。雖然法國出產許多知名麵包糕點，但這次擄獲選手歡心的卻是十足美國風味、內餡爆漿的巧克力馬芬。

美聯社報導，像是挪威游泳選手克里斯蒂安森(Henrik Christiansen)在TikTok 上發布一系列短片形容他有多愛這款巧克力馬芬，已經累積數百萬點閱次數，熱愛程度讓他被網友冠上「馬芬人」(muffin man)的綽號。

短片中可以看到巧克力馬芬上頭嵌滿巧克力碎片，咬開後中間呈現熔岩狀，充滿濃郁巧克力醬，口感濕潤，克里斯蒂安森評價為「10分滿分中的11分」(11/10)。身為耐力運動員，他說他經得起每天都吃這種高熱量食物，在奧運村兩周半期間他每天吃七或八個，「實際上並不多。我認為人們每天只吃五個時會感到失望。」

這家麵包店的首席麵包師傅多黑(Tony Doré)表示該店已成為許多選手的聚集處。他的烘焙團隊每天在現場製作新鮮的法棍麵包及各種其他麵包，而選手們「令人難以置信地」迅速養成每天早上吃新鮮法棍的習慣。也有人還嘗試其他法式早餐，如新鮮麵包抹上奶油和果醬、可頌或維也納甜酥麵包(viennoiseries)。

多黑說另一個冠軍產品是專為奧運推出的可可麵包(cocoa bread)，也就是糖和奶油含量較少的特濃巧克力法式麵包，以符合運動員飲食標準。奧運餐飲負責人維茲(Philipp Würz)表示，選手村的四人麵包師傅團隊每天烘烤約600個法棍麵包和900個可可麵包，這個數量超出了最初預期，因為需求不斷上升。

但這些比起每日出爐4000顆的巧克力馬芬依然相形見絀，更驚喜的是它的食譜 已經發佈在TikTok上；克里斯蒂安森說，他希望自己也能在家裡重現這個美味馬芬。