高溫將破極限 2050之後 恐熱到無法辦夏季奧運

巴黎奧運期間，在場館外面裝置噴霧器幫助觀眾降溫消暑。(美聯社)

2024年巴黎奧運 ，先是開幕式在大雨中進行，接下來的賽程則是在酷暑中進行，直到最後一周才出現宜人的陽光，隨著巴黎奧運在11日畫下句點，巴黎預計將出現華氏95度的高溫 。

隨著化石燃料汙染不斷推高氣溫和濕度水平，熱衰竭和中暑等情況也變得越來越常見，這種極端高溫對菁英運動員來說，是個日益嚴重的威脅；而那些來自寒冷氣候帶的觀眾，則更容易受到酷暑影響。

根據有線電視新聞網(CNN)對專注於氣候科學和分析的非營利組織CarbonPlan數據的分析，在十幾年後，世界上多數城市都會因為超過溫度和濕度安全值，而將無法舉辦夏季奧運會。

巴黎奧運期間，在場館外面裝置噴霧器幫助觀眾降溫消暑。(美聯社)

CarbonPlan發現，到2050年時，美國東部幾乎所有城市的熱應力(heat stress)都將遠超過專家建議取消體育賽事的82.1度極限。熱應力是根據綜合溫度熱指數(Wet Bulb Globe Temperature，WBGT)測量，透過考量熱度、濕度、風速、太陽角度和雲量等多種因素，來反映環境對人體所造成的熱壓力。

換句話說，在這些城市舉辦夏季奧運會，會對運動員帶來極大的健康風險。

從佛羅里達到德州東半部等位在墨西哥灣(Gulf of Mexico)周圍、濕度超高的幾個州，則是想都別想；1996年的亞特蘭大奧運在2050年根本就是不可能的任務；包括北京和上海在內等中國東部大部分地區也都將遠超標限制，香港和東南亞 大片地區也將是如此。

因此，建議改變夏季奧運舉時間，避開高溫高峰期的聲音也越來越多，更何況，以前也不是沒有這樣做過。2000年的雪梨奧運，就因為夏季炎熱改在南半球春季的9月和10月舉行；2016年的里約奧運則改在是南半球冬季的8月舉行，當時的平均溫度為舒適的華氏70度。