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腰旗美式足球是啥？2028洛杉磯奧運將新增5項目

編譯廖振堯／綜合報導
2028洛杉磯奧運會可能加入暌違百年的板球比賽。(美聯社)
2028洛杉磯奧運會可能加入暌違百年的板球比賽。(美聯社)

巴黎奧運11日落幕，2028年洛杉磯奧運已經悄悄成為人們議論話題，尤其是新增的比賽項目，不僅加入類似「極限體能王」(Ninja Warrior)的障礙賽，兩項暌違百年的項目也將回歸。

2028洛杉磯奧運會可能加入極限體能王障礙賽。(美聯社)
2028洛杉磯奧運會可能加入極限體能王障礙賽。(美聯社)

美聯社報導，2028年奧運將加入腰旗美式足球(Flag football)、壁球、袋棍球、板球、棒/壘球，而現代五項(pentathlon)中的馬術將以障礙賽取代。洛杉磯奧運組織委員會去年在投票前告訴國際奧林匹克委員會(IOC)，腰旗美式足球代表著「美式足球國際發展的未來和矛尖」。不過腰旗美式足球跟壁球一樣，並不能保證留在之後的奧運中。

至於現代五項：馬術、擊劍、射擊、賽跑、游泳從1912年以來一直是固定項目，直到三年前東京奧運時出現馬匹遭虐待的醜聞，國際奧委會便要求撤換馬術項目。洛杉磯奧組委決定以障礙賽取代之，試圖向大眾推廣這項運動。

2028洛杉磯奧運會可能加入暌違百年的袋棍球比賽。(美聯社)
2028洛杉磯奧運會可能加入暌違百年的袋棍球比賽。(美聯社)

袋棍球(lacrosse，或譯長曲棍球)及板球各從1908、1900年起就未在奧運現身。洛杉磯奧組委熱烈支持下，這兩項運動將以觀眾易於觀賞、簡短緊湊的賽制亮相，如袋棍球採六對六(原十對十)；板球則採二十20制(Twenty20、T20)，也就是每隊只有20個投球局，每局6球總計120球，是現行板球最緊湊且激烈的規則，不需像國際板球對抗賽一樣長達五天、每日動輒六小時。

2028年奧運主席沃瑟曼(Casey Wasserman)10日表示尊重袋棍球的原住民根源，在這塊土地它是如此真實的；板球則一直被印度、巴基斯坦等熱門國家超過16億的人口渴望納入奧運，「他們將以前所未有的方式關注奧運。」且板球幾乎肯定也會保留在2032年奧運，因為主辦那一屆奧運的布里斯本(Brisbane)正是板球最著名場館之一所在地。

本屆未納入的棒/壘球也將回歸，職棒大聯盟主席曼佛瑞(Rob Manfred)雖然不介意允許球員參加奧運，但依然挑戰甚鉅，像是頂級球星如大谷翔平等的保險政策。

洛杉磯奧運將於2028年7月14日開幕、30日落幕，這是1924年巴黎奧運以來最早結束的北半球奧運。

2028洛杉磯奧運會可能加入腰旗美式足球賽。(美聯社)
2028洛杉磯奧運會可能加入腰旗美式足球賽。(美聯社)

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 洛杉磯 足球

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