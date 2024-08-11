巴奧／中華隊「珍奶徽章」神預言 7顆珍珠代表奪7面獎牌

由中華奧委會所提供「珍奶徽章」。（中央社）

巴黎奧運 乒乓女團四強賽後，日本 乒乓球隊的前隊長石川佳純給中國隊陳夢、孫穎莎、王曼昱送徽章(pin)，她還托陳夢幫忙轉交一個徽章給馬龍。選手之間的「徽章交換文化」引起網友熱議。

換徽章文化一直以來是奧運的重要文化，甚至還有奧運「官方的非官方項目」之稱。

中華隊徽章「珍奶Pin」在巴黎奧運選手村就十分搶手，畫著七顆珍珠的徽章也被網友直呼神預言，因為今年台灣選手在奧運正好拿下七面獎牌（2金5銅）。

「換徽章」漸漸成為選手村的文化。（路透）

‌揚子晚報報導，奧運徽章是‌奧運期間的一種紀念品，通常由奧運主辦方、參賽代表隊、‌贊助商及相關機構推出。歷史最早可以追溯到1896年在雅典舉行的第一屆現代奧運，當時的奧組委設計不同款式的圓形紙牌，主要用於區別在場館內人員的身分。

1908年倫敦奧運上出現用於識別身分的徽章，1912年斯德哥爾摩奧運為了籌集賽事資金首次發行了商業徽章，1924年巴黎奧運上落成的奧運村為世界各國的運動員交流提供便利，也讓徽章交換的影響力開始擴大，一些參賽選手會交換徽章，用來傳遞彼此的祝福。

換徽章漸漸成了選手村的傳統，徽章的款式也愈來愈多，不僅各個代表隊會推出款式各樣的徽章，一些媒體機構、贊助商、文化團體也會推出奧運主題的徽章。

「換徽章」漸漸成為選手村的文化。（路透）

小小的徽章承載著一次難忘的比賽經歷，一段珍貴的跨國情誼，跨過語言的隔閡，收藏交換徽章拉近了人與人之間的距離，畢竟奧林匹克精神不僅是體育競技，還包含著理解、友誼與團結。正如國際奧委會終身名譽主席薩馬蘭奇所說：「奧運徽章看上去很小，但是記錄的是友誼、是歷史，這些徽章讓很多人成為朋友。」