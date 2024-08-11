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「現在去洛杉磯吧」阿湯哥完成奧運不可能任務 曬自拍照

記者黃保慧／即時報導
阿湯哥為奧運閉幕帶來精采表演。（美聯社）
阿湯哥為奧運閉幕帶來精采表演。（美聯社）

2024年巴黎奧運開幕式，奧運會旗宣布由巴黎遞交給下屆2028年主辦單位洛杉磯。而湯姆克魯斯(Tom Cruise)就如日前謠傳一樣，在「不可能的任務」經典配樂響起後亮相，精彩地演出交接過程，隨後阿湯哥也在自己的Instagram拍攝一張由上往下的帥氣俯瞰畫面，並寫下「謝謝你，巴黎，現在出發去洛杉磯吧」。

美國27歲R&B歌手H.E.R.現身演唱美國國歌，隨後響起「不可能的任務」(Mission: Impossible)經典配樂，湯姆克魯斯展現如電影般特技從天而降，接走奧運會旗騎重機離場，伴隨著搖滾樂團「嗆辣紅椒」(Red Hot Chili Peppers)的音樂，現場並播放預錄阿湯哥空降在洛杉磯的影片，更在好萊塢知名地標上加上奧運五環，象徵他已經將奧運旗遞交給下一個主辦單位，為表演掀起另一高潮！

阿湯哥亮相奧運閉幕。(取材自Instagram)
阿湯哥亮相奧運閉幕。(取材自Instagram)

其實湯姆克魯斯早從前一周便有外媒報導他將現身奧運閉幕式，不過奧運閉幕式從未正面回應此事，僅表示會有美國知名人士現身，如今他帶著精采演出亮相。

湯姆克魯斯主演「不可能的任務」系列，在片中挑戰各式各樣的特技，更曾於「不可能的任務4：鬼影行動」(Mission: Impossible – Ghost Protocol)爬上杜拜塔，並於「不可能的任務6：全面瓦解」(Mission: Impossible – Fallout)在2萬5000英尺的高空，親自挑戰專業的HALO跳傘，敬業程度讓人肅然起敬。

阿湯哥為奧運閉幕帶來精彩表演。（路透）
阿湯哥為奧運閉幕帶來精彩表演。（路透）

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