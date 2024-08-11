閉幕式／湯姆克魯斯壓軸 飛降160呎後消失 再騎摩托車現身

演員湯姆克魯斯在閉幕式上從法蘭西體育場屋頂跳下。(路透)

好萊塢巨星湯姆·克魯斯在周日的巴黎奧運 會閉幕式上，從法蘭西體育場的屋頂速降而下，隨後帶著奧運會旗幟飛速離去，這一戲劇性的交接儀式標誌著2028年洛杉磯 奧運會的倒計時開始。

演員湯姆克魯斯在閉幕式上從法蘭西體育場屋頂跳下。(路透)

路透報導，克魯斯從大約160英尺（約48米）的高度下降，臉上帶著燦爛的笑容，與運動員擊掌慶祝，並從洛杉磯市長巴斯手中接過了奧運旗幟，巴斯當時由美國體操運動員西蒙·拜爾斯陪同。

隨後，克魯斯消失在舞台下，隨後駕駛一輛後方掛著旗幟的摩托車重新現身，並在體育場八萬觀眾的歡呼聲中離開。

克魯斯消失在舞台下，隨後駕駛一輛後方掛著旗幟的摩托車重新現身，並在體育場八萬觀眾的歡呼聲中離開。(路透) 克魯斯消失在舞台下，隨後駕駛一輛後方掛著旗幟的摩托車重新現身，並在體育場八萬觀眾的歡呼聲中離開。(新華社)

閉幕式隨後轉入一段預錄視頻，62歲的克魯斯從空中跳傘降落到好萊塢標誌旁，視頻展示了奧運五環與這座著名的洛杉磯地標融為一體的場景。

旗幟隨後在城市中傳遞，由過去和現在的美國奧運選手接力，最終到達一場沙灘派對，隨後，加州 本土的音樂人——紅辣椒樂隊、怪奇比利、史努比狗狗等明星進行了表演。

巴黎奧運會的巨大成功令人驚嘆，洛杉磯能否延續這一壯舉似乎是一項不可能完成的任務。隨著奧運聚光燈轉向南加州，這座明星雲集的城市將依靠像克魯斯這樣的巨星來吸引目光。

克魯斯是眾多在巴黎奧運會上觀看比賽的名人之一，他現身於體操、游泳和足球等比賽場地。