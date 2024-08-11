我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

閉幕式／湯姆克魯斯壓軸 飛降160呎後消失 再騎摩托車現身

不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降

閉幕式／湯姆克魯斯壓軸 飛降160呎後消失 再騎摩托車現身

世界新聞網／即時報導
演員湯姆克魯斯在閉幕式上從法蘭西體育場屋頂跳下。(路透)
演員湯姆克魯斯在閉幕式上從法蘭西體育場屋頂跳下。(路透)

好萊塢巨星湯姆·克魯斯在周日的巴黎奧運會閉幕式上，從法蘭西體育場的屋頂速降而下，隨後帶著奧運會旗幟飛速離去，這一戲劇性的交接儀式標誌著2028年洛杉磯奧運會的倒計時開始。

演員湯姆克魯斯在閉幕式上從法蘭西體育場屋頂跳下。(路透)
演員湯姆克魯斯在閉幕式上從法蘭西體育場屋頂跳下。(路透)

路透報導，克魯斯從大約160英尺（約48米）的高度下降，臉上帶著燦爛的笑容，與運動員擊掌慶祝，並從洛杉磯市長巴斯手中接過了奧運旗幟，巴斯當時由美國體操運動員西蒙·拜爾斯陪同。

隨後，克魯斯消失在舞台下，隨後駕駛一輛後方掛著旗幟的摩托車重新現身，並在體育場八萬觀眾的歡呼聲中離開。

克魯斯消失在舞台下，隨後駕駛一輛後方掛著旗幟的摩托車重新現身，並在體育場八萬觀眾...
克魯斯消失在舞台下，隨後駕駛一輛後方掛著旗幟的摩托車重新現身，並在體育場八萬觀眾的歡呼聲中離開。(路透)
克魯斯消失在舞台下，隨後駕駛一輛後方掛著旗幟的摩托車重新現身，並在體育場八萬觀眾...
克魯斯消失在舞台下，隨後駕駛一輛後方掛著旗幟的摩托車重新現身，並在體育場八萬觀眾的歡呼聲中離開。(新華社)

閉幕式隨後轉入一段預錄視頻，62歲的克魯斯從空中跳傘降落到好萊塢標誌旁，視頻展示了奧運五環與這座著名的洛杉磯地標融為一體的場景。

旗幟隨後在城市中傳遞，由過去和現在的美國奧運選手接力，最終到達一場沙灘派對，隨後，加州本土的音樂人——紅辣椒樂隊、怪奇比利、史努比狗狗等明星進行了表演。

巴黎奧運會的巨大成功令人驚嘆，洛杉磯能否延續這一壯舉似乎是一項不可能完成的任務。隨著奧運聚光燈轉向南加州，這座明星雲集的城市將依靠像克魯斯這樣的巨星來吸引目光。

克魯斯是眾多在巴黎奧運會上觀看比賽的名人之一，他現身於體操、游泳和足球等比賽場地。

湯姆克魯斯從洛杉磯市長巴斯手中接過了奧運旗幟。(新華社)
湯姆克魯斯從洛杉磯市長巴斯手中接過了奧運旗幟。(新華社)
演員湯姆克魯斯在閉幕式上從法蘭西體育場屋頂跳下。(路透)
演員湯姆克魯斯在閉幕式上從法蘭西體育場屋頂跳下。(路透)
演員湯姆克魯斯在閉幕式上從法蘭西體育場屋頂跳下。(路透)
演員湯姆克魯斯在閉幕式上從法蘭西體育場屋頂跳下。(路透)
演員湯姆克魯斯在閉幕式上從法蘭西體育場屋頂跳下。(路透)
演員湯姆克魯斯在閉幕式上從法蘭西體育場屋頂跳下。(路透)
湯姆克魯斯從洛杉磯市長巴斯手中接過了奧運旗幟。(新華社)
湯姆克魯斯從洛杉磯市長巴斯手中接過了奧運旗幟。(新華社)

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 洛杉磯 加州

上一則

不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降

下一則

閉幕式／辛納屈名曲My Way登場 原作是哀悼感情的法國歌曲

延伸閱讀

不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降

不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降
閉幕式／「金航者」遇見勝利女神 又暗喻法國文化遺產

閉幕式／「金航者」遇見勝利女神 又暗喻法國文化遺產
巴奧／傳聞湯姆克魯斯將現身奧運閉幕式 法國反邪教組織抗議

巴奧／傳聞湯姆克魯斯將現身奧運閉幕式 法國反邪教組織抗議
巴奧／閉幕式傳阿湯哥玩命飆特技 五環旗移交洛杉磯

巴奧／閉幕式傳阿湯哥玩命飆特技 五環旗移交洛杉磯
阿湯又傳緋聞 戀上25歲獨臂女歌手 相差37歲

阿湯又傳緋聞 戀上25歲獨臂女歌手 相差37歲
阿湯哥被爆戀上差37歲獨臂女歌手 工作人員曝私下互動

阿湯哥被爆戀上差37歲獨臂女歌手 工作人員曝私下互動

熱門新聞

美國跳高好手麥克尤恩獲得銀牌。（新華社）

巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

2024-08-10 21:11
加拿大隊獲得男子4X100公尺接力冠軍。(美聯社)

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

2024-08-09 14:28
跳水男子雙人3米板金牌得主、中國選手龍道一在埃菲爾鐵塔前留影。（新華社）

巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」

2024-08-08 12:50
德國乒乓球運動員波爾謝幕。(歐新社)

巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

2024-08-07 17:40
石川佳純採訪陳夢、孫穎莎、王曼昱，並送她們各一個pin（奧運徽章）。（取材自微博）

「純愛戰神」 日本前乒乓隊長石川佳純 託陳夢送東西給馬龍

2024-08-10 02:20
美中混血滑雪選手谷愛凌。（路透）

巴奧／谷愛凌首個全馬：太好玩、已經跑上癮了

2024-08-10 21:25

超人氣

更多 >
巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金
巴奧／谷愛凌首個全馬：太好玩、已經跑上癮了

巴奧／谷愛凌首個全馬：太好玩、已經跑上癮了
華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元
累癱下班回家見小貓「大字型躺地」 主人無奈笑了

累癱下班回家見小貓「大字型躺地」 主人無奈笑了
周星馳是「片場暴君」？ 王晶揭他拒改「少林足球」片名 錯失內地票房

周星馳是「片場暴君」？ 王晶揭他拒改「少林足球」片名 錯失內地票房