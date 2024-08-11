國際奧會主席將換人 首次有日本人爭取當候選人

國際體操聯盟會長渡邊守成（中）。（路透）

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）宣布明年任期結束後不尋求留任。相關人士透露，日本 籍的國際體操聯盟（FIG）會長渡邊守成正在籌備競選，如果成功，將是國際奧會自1894年成立以來，首次有日本人成為主席候選人。

日刊體育報導，65歲的渡邊守成長年來一直表示「想要挽救正在凋零的奧林匹克精神」。由於經營費用增加和腐敗等問題，想要申辦奧運 的城市愈來愈少，奧運本身的價值也不斷滑落。

渡邊希望透過訴求重新審視體育的廉潔性、奧運對和平的貢獻，以及號召重振奧林匹克精神等，來贏得主席職位。如果當選，他將是國際奧會131年歷史上首位亞洲人主席，對全球體壇而言將是一大重要轉捩點。

現年70歲，德國 籍、律師出身的巴赫自2013年以來一直擔任國際奧會主席，目前進入第2個任期。他在巴黎舉行的國際奧會會議上表示，明年任期屆滿後將卸任，國際奧會預計於2025年3月在希臘奧林匹亞（Olympia）舉行的會議中選出新任主席，並在6月就任。

奧林匹克憲章規定，國際奧會主席選出後可任職8年，如果連任，第2任期為4年，因此最長可達12年。如果任期還要延長，需要2/3以上委員同意，還必須修改憲章。

去年10月在印度孟買舉行的國際奧會大會上，有多名支持巴赫的委員提議延長他的任期，並修改憲章。不過，渡邊從廉潔的角度上，不支持延長巴赫的任期。他表示，「國際奧會身為最高機構，必須成為各體育組織的模範，如果不遵守既定規則，就無法保持治理上的公正性」。

除了渡邊之外，可能的候選人還有英國籍的世界田徑總會（WA）主席柯伊（Sebastian Coe）、辛巴威籍的國際奧會理事柯芬特里（Kirsty Coventry）、西班牙籍的國際奧會副主席小薩馬蘭奇（Joan Antoni Samaranch），以及法國籍的國際自行車聯盟主席布勒東（Léon Breton）。

渡邊在受訪時態度謹慎，表示「要與日本奧委會（JOC）以及日本政府討論之後再做出決定」。

渡邊守成學習體操出身，曾在保加利亞留學。他在2000年成為日本體操協會常務理事，為日本男子體操隊在2004年雅典奧運取得團體金牌做出貢獻。

渡邊在2016年10月當選國際體操聯盟主席，2017年1月就任，成為國際體操聯盟首位亞洲人主席，目前為第2個任期。他已經表明要參加今年10月的改選，爭取第3任期。渡邊在2018年10月獲得巴赫推薦，就任國際奧會委員，是第14位成為國際奧會委員的日本人。