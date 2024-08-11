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巴奧／看林郁婷奪金很熱血 王齊麟：成績打臉外在聲音

中央社／台北11日電
巴黎奧運羽球男雙金牌二連霸的王齊麟到台北大巨蛋開球。（者余承翰／攝影）
巴黎奧運羽球男雙金牌二連霸的王齊麟到台北大巨蛋開球。（者余承翰／攝影）

中華隊林郁婷勇奪巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌，之前在羽球男雙奪金的王齊麟今天表示，用成績打臉外在聲音是最好方式，也替林郁婷感到開心，每一個運動員都很辛苦。

林郁婷在巴黎奧運期間無端捲入性別爭議，最後挺過排山倒海的壓力，順利摘下金牌，用實力反擊外界質疑，也讓中華隊在這次奧運完美作收。中華隊在巴黎奧運奪下2金，羽球男雙金牌得主王齊麟、李洋也在個人社群媒體中貼出與林郁婷的合照應援。

王齊麟今天受中職台鋼雄鷹隊邀請，到台北大巨蛋開球，他受訪時表示，今天有看林郁婷的比賽，「非常熱血，覺得很開心很興奮。」

談到林郁婷無端陷入爭議，王齊麟表示，「我覺得用成績打臉這些外在的聲音，就是最好的方式，真的很開心。」王齊麟指出，每個運動員都非常辛苦，「沒有一位選手是想要輸的，很多選手都是帶傷上陣，大家都非常努力奮鬥，不管有沒有奪牌，都希望大家可以給滿滿鼓勵。」

王齊麟也鼓勵在場的職棒選手，「我相信一路走來一定會有很多質疑聲，但努力不會白費，只要堅定自己的信念、相信自己，勇敢往前走，最後一定會有好結果。」

王齊麟接下來新搭檔是21歲小將邱相榤，他表示，下周就會出發日本開始2週比賽，「會開始跟他做一些默契調整，希望以賽代訓、有不錯表現。」王齊麟指出，現在配了年輕學弟，自己要負責場上組織及戰術，「希望可以更成熟，不要拖累學弟，希望2年後亞運、4年後奧運可以再次參戰。」

至於跟李洋的搭檔，王齊麟指出，可能在台北公開賽是最後一次，「希望可以享受最後一次合體時光，奧運最後一場結束才意識到這個組合真的要結束了，回想點點滴滴很感動。」

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