巴奧／閉幕交棒洛杉磯 傳H.E.R.唱美國歌、阿湯哥扛五環旗

巴黎奧運 將在11日閉幕，相較於今年開幕式移師到塞納河畔、艾菲爾鐵塔前舉行，當地時間當晚9時的閉幕式則將回到能容納8萬人的法蘭西體育場進行，並預計將化身為成「音樂盛會」，而下屆主辦城市洛杉磯 市也對於接棒躍躍欲試，傳出好萊塢影星湯姆克魯斯 將會垂降在法蘭西體育場中扛起五環旗。

暌違百年再度舉辦奧運會的巴黎，今年讓全球看見這座城市的活力與文化底蘊，尤其在上屆東京奧運因疫情的封閉競賽，今年進場觀眾的熱情支持，更是為巴黎奧運增添美麗色彩。

本屆奧運充滿亮點，在田徑、游泳、舉重、攀岩、射箭與自由車等項目都有選手打破世界紀錄。女子籃球決賽將是閉幕式前最後一場比賽，預定當地時間11日下午3時30分在巴黎伯西體育場(Bercy Arena)開打。

閉幕式將包含運動員遊行，以及把奧運會旗交接給下屆2028年洛杉磯奧運主辦單位等傳統重頭戲。

外界預期，曾五度贏得葛萊美獎的美國節奏藍調歌手H.E.R.將在法國國家體育場獻唱美國國歌，作為交接儀式一環。

娛樂業界周刊「綜藝」(Variety)則引述多名消息人士報導，美國歌手怪奇比莉(Billie Eilish)、史奴比狗狗(Snoop Dogg)、搖滾樂團「嗆辣紅椒」(Red Hot Chili Peppers)也會從洛杉磯以預錄混合現場表演方式參與閉幕演出。

巴黎奧運主辦單位近日透過聲明指出，閉幕式將有「超過百名表演者、雜技演員、舞者及馬戲藝術家」登台，而除音樂表演外，「世界知名歌手的參與將使整個演出更完整…一部分表演將在空中進行，巨型布景、服裝和壯觀的燈光效果將引領觀眾來一場穿梭過去與未來的時光之旅」。

此外，國際奧林匹克委員會(IOC)主席巴赫(Thomas Bach)10日宣布，儘管委員們呼籲他繼續留任，但在2025年他的第二個任期結束後，他將不會尋求留任。

德國籍、律師出身的巴赫現年70歲，自2013年以來一直擔任國際奧會主席。他在國際奧會會議上表示，「新時代正召喚新的領導人」。