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巴奧拳擊／林郁婷奪金 美聯社：精采表現回應外界誤解

中央社／巴黎10日綜合外電報導
「台灣女拳王」林郁婷在巴黎奧運成功以實力打下一面拳擊金牌，她的母親廖秀蘭（前）在新北市的直播派對上為女兒感到驕傲，也開心向現場支持群眾揮手致意。(中央社)
「台灣女拳王」林郁婷在巴黎奧運成功以實力打下一面拳擊金牌，她的母親廖秀蘭（前）在新北市的直播派對上為女兒感到驕傲，也開心向現場支持群眾揮手致意。(中央社)

中華隊女子拳擊好手林郁婷巴黎奧運57公斤級決賽勇奪金牌，各大外媒紛紛報導。美聯社指出，儘管外界詆毀她，對她女性身分有所誤解，林郁婷依舊以沉著冷靜的態度應對。

阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙（Imane Khelif）和林郁婷無端捲入性別風波，源起國際拳擊總會（IBA）去年以兩人未能通過一項資格檢測為由，取消她們參加世界錦標賽的資格。這項檢測認定兩人擁有XY性染色體（通常男性擁有XY性染色體），但國際拳總未就這項檢測予以明確說明。

國際奧林匹克委員會（IOC）去年取消對國際拳總的認證，指稱國際拳總腐敗、管理不善，因此國際拳總無法承辦奧運賽事，奧運拳擊比賽改由國際奧會組成的拳擊工作小組負責。

美聯社報導，林郁婷今晚在她的領域獨霸一方，並向拳擊場內和世界各地對其女性身分誤解的嚴格審查，做出精采回應。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，林郁婷擊敗波蘭選手瑟瑞梅塔（Julia Szeremeta）奪金，擺脫一周多來，有關她不該參加女子組比賽的不實指控。

英國「衛報」（The Guardian）報導，林郁婷以令人信服的方式奪金，每一回合都獲得裁判青睞，從未遇到過麻煩。

路透、英國廣播公司新聞網（BBC News）、福斯新聞（Fox News）、美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）等外媒也均有報導。

巴黎奧運熱話題

林郁婷 巴黎奧運 檢測

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