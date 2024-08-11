巴奧男籃／溫班亞瑪賽後擁抱杜蘭特 球迷：世代交替

溫班亞瑪奧運賽後與杜蘭特相擁談話的一幕，讓球迷直呼「世代交替」。(路透)

美國隊和地主法國10日迎來巴黎奧運冠軍戰，雖然馬刺超級新秀溫班亞瑪（Victor Wembanyama）砍下26分7籃板2助攻，但仍不敵柯瑞（Stephen Curry）第4節末連續3分，最終法國未能擊敗衛冕軍，而溫班亞瑪賽後與杜蘭特（Kevin Durant）相擁談話的一幕，讓球迷直呼「世代交替」。

首度征戰五環殿堂，這位20歲菜鳥便嶄露天賦，場均能獲得15.8分和9.7籃板。不過表現稍微不穩定，場均3分命中率僅29％、罰球63.6％，投籃命中率則是42％。對此他表示前幾場比賽受到對手嚴防，但進攻狀態良好，「今晚就是不斷得分。」

輸給美國隊後，溫班亞瑪和杜蘭特相擁一段時間並進行談話。外界時常將兩人做對比，認為溫班亞瑪具有身高的同時兼備控球與投射技能，與杜蘭特相似，而這幕也被球迷認定為「世代交替」，代表舊時代將交棒給新時代。

Kevin Durant embraces an emotional Victor Wembanyama after USA vs France clash in the #GOLD medal game 👏🏽👏🏽💯 pic.twitter.com/i0dGibZaLJ — 𝘚𝘵𝘶𝘯𝘯𝘢☆ (@Stunna999_) 2024年8月10日

除此之外，有網友社群貼出1張照片，內容是詹姆斯（LeBron James）和溫班亞瑪正在熱身，貼文則寫道：「詹姆斯和溫班亞瑪是彼此隊上第1個來熱身的球員，代表過去和未來。」留言有人表示身為現階段最偉大的球員和未來最偉大的球員，兩人都都不曾停止努力，「這張照片已經成為代表籃球時代的經典了。」