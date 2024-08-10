我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧拳擊／暖心一幕 林郁婷幫波蘭對手「整理衣領」

美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

巴奧拳擊／暖心一幕 林郁婷幫波蘭對手「整理衣領」

中央社／巴黎10日綜合外電報導
台灣拳后林郁婷（右）幫波蘭對手塞琳梅塔整理衣領。（歐新社）
台灣拳后林郁婷（右）幫波蘭對手塞琳梅塔整理衣領。（歐新社）

中華隊拳擊好手林郁婷今天在巴黎奧運57公斤級決賽拿下金牌，對手塞琳梅塔（Julia Szeremeta）賽後接受媒體訪問時表示，林郁婷非常優秀，尤其她擅用防守反擊與左刺拳。

塞琳梅塔在確定與林郁婷打入金牌戰後，轉發一張網友貼出的哏圖，其中一句「你是最後一個爭奪金牌的女人」惹議。不過兩人並未翻臉，林郁婷被拍到在頒獎台上為塞琳梅塔整理衣領。

波蘭選手塞琳梅塔今天在金牌戰後對歐洲體育頻道（Eurosport）表示：「正如我所預期，這是一場非常艱苦的戰鬥。但我在奧運表現很好，對自己很滿意。我以為我會贏得這場比賽，但她（林郁婷）比我更快，而且她有臂長優勢…我雖未能成功，但一直努力到最後—刻。」

這位波蘭拳手表示：「我這場比賽的策略與先前類似。她（林郁婷）的左刺拳速度很快，讓人難以招架。我試著迴避並接近她，不過這個策略只有部分成功。我沒有其它選擇，我的對手是一名優秀的防守反擊型拳手，想贏這場比賽確實是個難題。」

刊登在Sport.pl網站上的這篇報導認為，塞琳梅塔在比賽中很難以任何方式威脅具有如此身體素質的對手。雙方差異相當大，台灣選手不斷變換位置，控制整場比賽。

巴黎奧運熱話題

林郁婷 巴黎奧運

上一則

巴奧籃球／39歲詹姆斯奪MVP 總教練柯爾私心選布克

下一則

巴奧舉重／2028再次出戰？郭婞淳說看身體 但教練有信心

延伸閱讀

巴奧拳擊／社群諷林郁婷「不是女的」？波蘭對手澄清：不是我貼的

巴奧拳擊／社群諷林郁婷「不是女的」？波蘭對手澄清：不是我貼的
巴奧／林郁婷拳擊摘金 教練挖苦JK羅琳：感謝增加聲量

巴奧／林郁婷拳擊摘金 教練挖苦JK羅琳：感謝增加聲量
巴奧拳擊／林郁婷摘金 頒獎淚崩：想起人生的跑馬燈

巴奧拳擊／林郁婷摘金 頒獎淚崩：想起人生的跑馬燈
巴奧拳擊／擂台事擂台解決 林郁婷奪金後捶地板宣洩

巴奧拳擊／擂台事擂台解決 林郁婷奪金後捶地板宣洩
巴奧／林郁婷拳擊奪金 AIT：向世界展示頂尖才華韌性

巴奧／林郁婷拳擊奪金 AIT：向世界展示頂尖才華韌性
奧運拳擊／林郁婷摘金 侯友宜、林母與近千人搖旗吶喊

奧運拳擊／林郁婷摘金 侯友宜、林母與近千人搖旗吶喊

熱門新聞

在巴黎奧運會乒乓球女子單打決賽中，中國選手陳夢4比2戰勝隊友孫穎莎，奪得冠軍。陳夢、孫穎莎在比賽後擁抱。新華社

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

2024-08-03 16:17
盛李豪展示奧運金牌。（新華社）

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利

2024-08-02 18:02
加拿大隊獲得男子4X100公尺接力冠軍。(美聯社)

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

2024-08-09 14:28
跳水男子雙人3米板金牌得主、中國選手龍道一在埃菲爾鐵塔前留影。（新華社）

巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」

2024-08-08 12:50
德國乒乓球運動員波爾謝幕。(歐新社)

巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

2024-08-07 17:40

巴奧8日獎牌榜／中國28金居榜首 美國95面獎牌 台郭婞淳獲銅

2024-07-28 18:45

超人氣

更多 >
YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃

YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃
「純愛戰神」 日本前乒乓隊長石川佳純 託陳夢送東西給馬龍

「純愛戰神」 日本前乒乓隊長石川佳純 託陳夢送東西給馬龍
巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字
巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金
完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點