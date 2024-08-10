巴奧拳擊／暖心一幕 林郁婷幫波蘭對手「整理衣領」

台灣拳后林郁婷（右）幫波蘭對手塞琳梅塔整理衣領。（歐新社）

中華隊拳擊好手林郁婷 今天在巴黎奧運 57公斤級決賽拿下金牌，對手塞琳梅塔（Julia Szeremeta）賽後接受媒體訪問時表示，林郁婷非常優秀，尤其她擅用防守反擊與左刺拳。

塞琳梅塔在確定與林郁婷打入金牌戰後，轉發一張網友貼出的哏圖，其中一句「你是最後一個爭奪金牌的女人」惹議。不過兩人並未翻臉，林郁婷被拍到在頒獎台上為塞琳梅塔整理衣領。

波蘭選手塞琳梅塔今天在金牌戰後對歐洲體育頻道（Eurosport）表示：「正如我所預期，這是一場非常艱苦的戰鬥。但我在奧運表現很好，對自己很滿意。我以為我會贏得這場比賽，但她（林郁婷）比我更快，而且她有臂長優勢…我雖未能成功，但一直努力到最後—刻。」

這位波蘭拳手表示：「我這場比賽的策略與先前類似。她（林郁婷）的左刺拳速度很快，讓人難以招架。我試著迴避並接近她，不過這個策略只有部分成功。我沒有其它選擇，我的對手是一名優秀的防守反擊型拳手，想贏這場比賽確實是個難題。」

刊登在Sport.pl網站上的這篇報導認為，塞琳梅塔在比賽中很難以任何方式威脅具有如此身體素質的對手。雙方差異相當大，台灣選手不斷變換位置，控制整場比賽。