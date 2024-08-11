巴黎奧運進入尾聲 奧組委主席：我們做到在塞納河中游泳

巴黎奧運組織委員會主席艾斯堂格。（路透）

巴黎奧運 面臨維安挑戰，加上暴雨 不僅影響精心設計的開幕式，還有塞納河（Seine）游泳比賽的進行，但最終塞納河仍在本屆奧運扮演了預期中的重要角色。

路透報導，2024年巴黎奧運組織委員會主席艾斯堂格（Tony Estanguet）表示，壓力很大，必須做出調整，但這位3屆奧運輕艇冠軍今天回顧本屆奧運時，臉上洋溢著驕傲。

奧運結束前一天，艾斯堂格在記者會上說：「我們的雄心壯志值得為之奮鬥，我們做出強有力的選擇，大膽的選擇並不總是最容易的。」

本屆奧運在許多城市競賽場地中融入巴黎的標誌性地標，在關鍵市場獲得很高的收視率，其中包括美國奧運官方轉播單位國家廣播環球集團（NBCUniversal）。奧運轉播權是國際奧林匹克委員會（IOC）最大收入來源。

主辦單位決定馬拉松 游泳和鐵人三項游泳項目將在塞納河舉行。儘管由於大雨影響塞納河水質，使得男子鐵人三項日前因汙染延期，多次鐵人三項及馬拉松賽前試游訓練環節也因此取消，但男子10公里馬拉松游泳賽事仍如期舉行。

艾斯堂格說：「在塞納河中游泳，我們面臨了挑戰，但後來還是做到了，我們實現這一雄心壯志，這就是為什麼迄今為止奧運取得了巨大的成功。」

「（開幕式當天）下大雨，這不在計畫內。我們預期會下雨，但我們必須在最後幾個小時內進行調整並改變很多事情，讓開幕式得以進行下去。」

「是的，我壓力很大，因為我不知道表演者能在多大程度上適應這種瘋狂的狀況。這對他們來說是一項相當大的成就。」