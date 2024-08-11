巴奧／奈及利亞女將臨時被加項目 靠德出借單車參賽

奈及利亞首位奧運單車運動員烏珀塞拉耶 。(路透)

奈及利亞首位奧運 單車運動員烏珀塞拉耶 (Ese Ukpeseraye) ，因被「臨時通知」參加兩場單車比賽，需要不同類型的單車，但她缺乏適當的裝備，最後靠著德國 隊借車給她，順利參賽。烏珀塞拉耶在社群發文表示，「這展現了非凡的體育精神。」

烏珀塞拉耶的貼文引起奈及利亞人熱議，並質疑該國體育局的能力。奈及利亞奧會因先前未能為短跑運動員奧菲利Favour Ofili報名參加100公尺比賽，招致不少批評。

奈及利亞體育發展部長約伊諾(John Enoh)解釋，奧會能夠為騎自由車的人提供自行車，但國際單車聯盟(UCI)在「最後一刻」向奈及利亞提供了兩項女子單車賽事的參賽資格。他指，這項提議是在隊員抵達巴黎參加比賽後提出的。他表示，「比賽需要使用一種非常特殊的設備，即使訂購後，仍需要幾個月的時間才能發貨。」

伊諾澄清，奈及利亞原本不應該參加這兩場賽事，來自自由車總會的通知是在他們的奧運代表團已經出發前往奧運會時，沒有攜帶自行車比賽所需的裝備，「奈及利亞隊為這場公路賽做好了充分的準備，但自由車隊和奈及利亞隊的其他隊員已經出發參加奧運會後，才收到了UCI的通知，為自行車手重新分配了額外的名額給奈及利亞聯合會（競輪賽和個人競速賽）。」