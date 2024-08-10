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巴奧拳擊／暖心一幕 林郁婷幫波蘭對手「整理衣領」

美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

巴奧拳擊／社群諷林郁婷「不是女的」？波蘭對手澄清：不是我貼的

記者陳宛晶／即時報導
林郁婷（左二）勇奪金牌，賽後與銀牌得主塞琳梅塔（左）、銅牌得主卡拉曼（左三）及皮特西歐開心合影。（中央社）
林郁婷（左二）勇奪金牌，賽後與銀牌得主塞琳梅塔（左）、銅牌得主卡拉曼（左三）及皮特西歐開心合影。（中央社）

台灣女子拳擊好手林郁婷巴黎奧運為中華代表團以金牌收尾，10日在女子57公斤級金牌戰以5：0擊敗20歲波蘭新星瑟瑞梅塔（Julia Szeremeta），而塞琳梅塔賽前在IG限時動態的轉貼惹議，賽後接受波蘭媒體訪問時澄清，那則爭議貼文並非出自自己之手。

塞琳梅塔在確定進入金牌戰後，轉發一張網友貼出的哏圖，其中一句「你是最後一個爭奪金牌的女人」惹議，而在金牌戰結束後，塞琳梅塔接受波蘭媒體訪問，他們也關心起這個話題。

記者首先詢問她金牌戰對手林郁婷陷入性別爭議，是否對她帶來影響，塞琳梅塔表示，「那沒有影響到我，我不去注意這件事。」媒體進一步提出她在社群上的貼文，她澄清，並非自己轉貼那則限動，「我目前並沒有經手我的社群，有人幫我管理，教練確實看到了那則貼文，然後告訴我要刪掉。」

媒體也追問她對這次拳手陷入性別爭議的態度，塞琳梅塔回應：「我不想針對這個議題發表意見。」

塞琳梅塔坦言，自己夢寐以求的目標就是金牌，「我真的希望可以帶金牌回到波蘭，很不幸無法如願，所以我才會掉淚，但我還是很開心最終可以帶回銀牌，我想要得到更多，四年後我會回到奧運舞台帶回金牌。」

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