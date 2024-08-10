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巴奧／林郁婷拳擊摘金 教練挖苦JK羅琳：感謝增加聲量

中央社／巴黎11日電
林郁婷（紅衣）打下中華隊奧運拳擊賽史第一面金牌，賽後教練曾自強（前左）開心在場中同慶。（中央社）
林郁婷（紅衣）打下中華隊奧運拳擊賽史第一面金牌，賽後教練曾自強（前左）開心在場中同慶。（中央社）

「擂台上的事，擂台上解決。」這是中華隊選手林郁婷教練曾自強最愛說的話，今天賽後師徒倆一起走上擂台狠狠的揍了地板一拳。曾自強說：「感謝JK羅琳，讓這面奧運金牌聲量這麼大。」

林郁婷今天在巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌戰，以5比0擊敗波蘭的瑟瑞梅塔（Julia Szeremeta），替台灣拿下史上首面奧運拳擊金牌。

林郁婷下了擂台後，還背著曾自強一路走到場外，這讓曾自強感慨地說，這傳統應該是從2013年世青摘金的時候開始，「她一直認為我就是她的靠山，所以每次比賽摘金後，她都會這麼做。」

曾自強話鋒一轉，表示要特別感謝JK羅琳（J.K. Rowling），讓林郁婷成為這陣子的「流量密碼」，也讓這面拳擊金牌聲量這麼大，「她有哈利波特的魔法，我有拳頭，擂台上發生的事情，就在擂台解決。」

曾自強透露，這段期間林郁婷把社群全都關掉，「所以一切資訊都是我跟她說的，說真的，她一直到昨天晚上才知道整個事情的始末，但郁婷沒有受到太大影響，今天看起來心情還是很好。」

曾自強也特別感謝黃筱雯和教練劉宗泰，「上屆東京奧運是林郁婷首輪淘汰，然後留下來當黃筱雯的陪練，這次我們角色相反，所以非常感謝她們，這面金牌是要一起分享的榮耀。」

2024巴黎奧運在當地時間10日晚間舉行女子拳擊57公斤級決賽，林郁婷（紅衣）在...
2024巴黎奧運在當地時間10日晚間舉行女子拳擊57公斤級決賽，林郁婷（紅衣）在場邊熱情應援聲下完勝摘金，賽後開心背起在場邊的教練曾自強（左）向眾人致意。（中央社）

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