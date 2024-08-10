巴奧／變裝皇后妮妃雅歌舞介紹台灣 安可唱跳「三天三夜」

文化奧運台灣館倒數第2天，9日加場演出，壓軸的變裝皇后妮妃雅（中）以歌舞介紹台灣，帶著全場觀眾熱歌熱舞。（中央社／台灣文化部提供）

在巴黎的文化奧運 台灣館進入倒數第2天，昨天特別加場演出，壓軸的變裝皇后妮妃雅以歌舞介紹台灣，安可更加碼唱跳「三天三夜」，並高喊「這是台灣」，全場氣氛達到最高點。

根據台灣文化部發布新聞稿，法國時間9日接近晚間11時，變裝皇后妮妃雅與瘋家融入人群，帶著全場觀眾唱跳「三天三夜」。

妮妃雅也表示，「我相信有一天台灣的運動員可以拿著自己的旗幟參加奧運，在那之前，我會繼續高喊『這是台灣』。」

妮妃雅與「瘋家」8日演出結尾溫馨，呈現對台灣的熱愛與期許。螢幕放上彩虹旗，並寫下文化奧運台灣館的主題「我們一起加油吧 Win Together」。（中央社）

新聞稿指出，9日的演出由DJ林貓王擔任開場，以歌曲「無法度按捺」，介紹台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家；TAI身體劇場以肢體舞動「我愛你怎麼說」；小事製作邀請觀眾進入台灣獨有的辦桌文化；DJ妖嬌配合電子花車舞台及辦桌場景，以「辣台妹」的形象出場。

妮妃雅與瘋家的演出以海洋、山岳、都市、夜市文化及神明信仰等5大主題，創作出天上聖母、蝴蝶、茶壺造型、採茶農婦、女王蜂與台灣小吃等華麗秀服，並以「高山青」、「保庇」等台灣歌曲混音西洋流行舞曲，串成滿場的「寶島富麗秀」。

妮妃雅受訪時表示，過去他對於國家、身分認同一直處在一個中間值，沒有很明確知道自己是誰，「我覺得今天身為一個變裝皇后，又是台灣人，就是要讓大家知道我們是台灣人，這是一個很值得驕傲的價值。」

妮妃雅表示，自己藉由演出介紹他心愛的島嶼，他非常歡迎現場觀眾到台灣旅遊，「台灣會以它的獨特文化來款待各位。」