性別風波延燒 洛杉磯奧運是否納入拳擊？ IOC：2025上半年決定

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫。（路透）

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天說，國際奧會將在明年上半年決定2028年洛杉磯 奧運是否還會納入拳擊項目。

法新社報導，兩名女拳擊手去年參加世界錦標賽遭判失格，但最後獲得巴黎奧運 參賽資格，這之間出現的性別爭議風波，讓拳擊在巴黎奧運受到密切關注。

阿爾及利亞女拳擊手克莉芙（Imane Khelif）今天在66公斤級決賽擊敗中國選手楊柳奪下金牌；台灣選手林郁婷 明天將在57公斤級決賽與波蘭選手瑟瑞梅塔（Julia Szeremeta）爭奪金牌。

由於國際奧會對俄羅斯主導的國際拳擊總會（IBA）治理問題深感擔憂，巴黎奧運的拳擊比賽是由國際奧會接管主辦，相關議題也變得更加複雜。

巴赫在巴黎提醒說，各國拳擊協會必須為國際奧會找到新的、「可靠」的國際夥伴，以確保這項運動納入2028年奧運中。

巴赫今天表示，國際奧會將在2025年上半年對是否納入拳擊做出決定。

巴赫說：「我認為明年的某個時刻會盡快有答案，但我不認為可在明年前做出最終決定。我希望我們能在明年上半年得到答案。」

再度被問到國際奧會是否準備考慮檢視困擾巴黎奧運的性別議題時，巴赫說：「我們從最一開始就說過，如果有人向我們提供可辨別男性與女性的可靠科學系統，我們會搶先採用。」

「我們不喜歡這種不確定性。我們不喜歡整個情況，因此我們會很樂意探究。」

「但是，不可能光靠看人外貌或受到一個沒有公信力、具有強烈政治利益的組織抹黑行動影響，就說『這不是女的』。」