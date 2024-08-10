我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運女子400公尺接力 美將理查森第4衝到第1「勝者之瞪」

巴西61死失事飛機陷「死亡螺旋」 專家分析可能原因

性別風波延燒 洛杉磯奧運是否納入拳擊？ IOC：2025上半年決定

中央社／巴黎9日即時報導
國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫。（路透）
國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫。（路透）

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天說，國際奧會將在明年上半年決定2028年洛杉磯奧運是否還會納入拳擊項目。

法新社報導，兩名女拳擊手去年參加世界錦標賽遭判失格，但最後獲得巴黎奧運參賽資格，這之間出現的性別爭議風波，讓拳擊在巴黎奧運受到密切關注。

阿爾及利亞女拳擊手克莉芙（Imane Khelif）今天在66公斤級決賽擊敗中國選手楊柳奪下金牌；台灣選手林郁婷明天將在57公斤級決賽與波蘭選手瑟瑞梅塔（Julia Szeremeta）爭奪金牌。

由於國際奧會對俄羅斯主導的國際拳擊總會（IBA）治理問題深感擔憂，巴黎奧運的拳擊比賽是由國際奧會接管主辦，相關議題也變得更加複雜。

巴赫在巴黎提醒說，各國拳擊協會必須為國際奧會找到新的、「可靠」的國際夥伴，以確保這項運動納入2028年奧運中。

巴赫今天表示，國際奧會將在2025年上半年對是否納入拳擊做出決定。

巴赫說：「我認為明年的某個時刻會盡快有答案，但我不認為可在明年前做出最終決定。我希望我們能在明年上半年得到答案。」

再度被問到國際奧會是否準備考慮檢視困擾巴黎奧運的性別議題時，巴赫說：「我們從最一開始就說過，如果有人向我們提供可辨別男性與女性的可靠科學系統，我們會搶先採用。」

「我們不喜歡這種不確定性。我們不喜歡整個情況，因此我們會很樂意探究。」

「但是，不可能光靠看人外貌或受到一個沒有公信力、具有強烈政治利益的組織抹黑行動影響，就說『這不是女的』。」

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 洛杉磯 林郁婷

上一則

巴奧／36歲澳洲霹靂舞女將袋鼠跳、荷馬滾 引發全球網友熱議

下一則

巴奧／比利時女將蒂亞姆寫歷史 奧運七項全能3連霸

延伸閱讀

巴奧／林郁婷捲性別風波 謝淑薇發聲力挺

巴奧／林郁婷捲性別風波 謝淑薇發聲力挺
黃秋生挺林郁婷 狠批JK羅琳是巫婆：還覺得麻瓜可笑

黃秋生挺林郁婷 狠批JK羅琳是巫婆：還覺得麻瓜可笑
林郁婷屢遭質疑「不是女生」 專家：性別不能只看染色體

林郁婷屢遭質疑「不是女生」 專家：性別不能只看染色體
林郁婷遭國際級霸凌 母校秀童年照力挺

林郁婷遭國際級霸凌 母校秀童年照力挺
謝淑薇力挺林郁婷：拳協、中華奧會該為捍衛選手權益而戰

謝淑薇力挺林郁婷：拳協、中華奧會該為捍衛選手權益而戰
巴奧╱巴赫：國際奧委會對世界反興奮劑機構充分信任

巴奧╱巴赫：國際奧委會對世界反興奮劑機構充分信任

熱門新聞

盛李豪展示奧運金牌。（新華社）

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利

2024-08-02 18:02
在巴黎奧運會乒乓球女子單打決賽中，中國選手陳夢4比2戰勝隊友孫穎莎，奪得冠軍。陳夢、孫穎莎在比賽後擁抱。新華社

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

2024-08-03 16:17
溫特勞布(左二)與隊友奪得花劍團體金牌。(美聯社)

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

2024-08-02 19:31
跳水男子雙人3米板金牌得主、中國選手龍道一在埃菲爾鐵塔前留影。（新華社）

巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」

2024-08-08 12:50
德國乒乓球運動員波爾謝幕。(歐新社)

巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

2024-08-07 17:40
加拿大隊獲得男子4X100公尺接力冠軍。(美聯社)

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

2024-08-09 14:28

超人氣

更多 >
巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠
汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢

汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢
大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合

大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合
巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說

巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說
巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸

巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸