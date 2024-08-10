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巴奧／才到手1周 美滑板選手：銅牌嚴重斑駁、品質差

編譯羅方妤／綜合報導
美國29歲滑板選手休斯頓7月29日在巴黎奧運男子街式滑板項目拿下銅牌。(路透)
美國29歲滑板選手休斯頓7月29日在巴黎奧運男子街式滑板項目拿下銅牌。(路透)

英國電訊報（The Telegraph）報導，美國29歲滑板選手休斯頓（Nyjah Huston）7月29日在巴黎奧運男子街式滑板項目拿下銅牌。但他拿到獎牌約一周後，這塊銅牌就嚴重斑駁。他也在Instagram限時動態發表影片證實慘況，批評獎牌製作品質。

休斯頓在他的Instagram影片中表示：「這些奧運獎牌在全新的狀態下看起來很棒。但我戴在身上，稍微沾上一點汗水，又借朋友試戴一下之後」，狀況就變了。休斯頓接著放大鏡頭，拍攝獎牌受損的狀況，「它們看起來更糟了。它們的品質顯然沒有你想像的那麼高」。

休斯頓7月29日拿到銅牌獎牌明顯斑駁。(取材自Instagram)
休斯頓7月29日拿到銅牌獎牌明顯斑駁。(取材自Instagram)

休斯頓說：「我的意思是看看那個東西，它看起來很粗糙。」「現在就連正面也開始有點脫落，所以我認為奧運獎牌的品質需要提高一點。」

他在另一篇貼文中補充說：「獎牌看起來像是參加過戰爭回來的。我猜獎牌是裝在盒子裡的。不能用來拿來拿去的。」

影音來源：New York Post Sports

這也不是休斯頓拿到的唯一一面獎牌。在巴黎奧運之前，他曾在世界極限運動會（X Games）獲得12次金牌，也在世界錦標賽6度奪冠。他還在上述兩項賽事中，分別獲得了九枚銀牌和四枚銅牌。

網友們對社群媒體上的影片的反應表示同意休斯頓的觀點。其中有人發文說：「看起來你在1982年就贏得了那面獎牌。」第二個人寫道：「真是奧運會上的垃圾。」也有人評論道：「這是什麼品質啊？」

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