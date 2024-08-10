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「純愛戰神」 日本前乒乓隊長石川佳純 託陳夢送東西給馬龍

中國新聞組／北京10日電
石川佳純採訪陳夢、孫穎莎、王曼昱，並送她們各一個pin（奧運徽章）。（取材自微博）
石川佳純採訪陳夢、孫穎莎、王曼昱，並送她們各一個pin（奧運徽章）。（取材自微博）

巴黎奧運乒乓女團半決賽，中國隊完勝南韓隊。賽後，日本乒乓球隊的前隊長石川佳純以富士電視台特別主播身分採訪了中國選手陳夢、孫穎莎、王曼昱，並送她們各一個pin（奧運徽章），又單獨拿出一個交給陳夢說「還有一個是給馬龍的」。網友們紛紛打趣說：「姐仨都當了煙霧彈，其實只想送馬龍」，「31歲的石川佳純仍未放下馬龍」。

據網易體育報導，陳夢接過pin時對石川佳純表示：「我替他（馬龍）謝謝你！」

網友們紛紛圍觀留言：「姐仨都當了煙霧彈，其實只想送馬龍」，「心裡知道就行不用說出來」，「好純愛我的天」，「陳夢一臉吃瓜笑」，「對，一下很會意地開始西瓜笑」，「為了給你，我給了所有人每人一個」，「31歲仍難忘懷中。PIN雖重要，情誼更珍貴」，「純愛戰神啊」，「石川佳純是個重感情、會照顧男人、懂男人、可愛型的女人，以後多做中日友好交流的事情，做中日友誼的使者」。

石川佳純採訪陳夢、孫穎莎、王曼昱。（取材自微博）
石川佳純採訪陳夢、孫穎莎、王曼昱。（取材自微博）
網傳兩人合照。（取材自微博）
網傳兩人合照。（取材自微博）

據網易刊出自媒體「籃球資訊殿堂」文章稱，巴黎奧運上，馬龍訓練的時候，石川佳純就在場邊觀看，而且看了差不多十分鐘。如果不是被工作人員提醒，她都不會走。並且在之前幾年，石川佳純多次表達了自己是馬龍的粉絲，也在採訪中也強調自己最想和馬龍合作，不過據了解，到目前石川佳純還沒有採訪過馬龍。但此說未獲石川佳純的證實或澄清。

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