壓力大到想退？馬龍奧運「最後一舞」 樊振東發文「有始有終」

2024年8月9日，中國隊選手馬龍（左）與樊振東在頒獎儀式上。（新華社）

在8月9日舉行的巴黎奧運 乒乓球男子團體決賽中，由樊振東、馬龍、王楚欽組成的中國隊驚險擊敗瑞典隊奪金，完成五連霸。35歲的「四朝元老」馬龍在賽後透露，這可能是他奧運生涯的「最後一舞」；而完成大滿貫的樊振東也在賽後發微博 提到「有始有終」。對照中國隊在此次奧運所受到的巨大壓力，許多網友擔心兩人是不是因此都想退了？紛紛在網上為兩人打氣。

據新民晚報報導，賽後發布會上，馬龍回答記者提問這次比賽是否是「完美的謝幕」時表示，「我覺得，作為奧運來說，確實是最後一舞，我覺得這個結果確實也是完美的」。但談到在這屆奧運會之後自己是否會退役，馬龍並沒有直接回答。「等我回去再想想」。

「其實當時東京奧運打完以後，自己也沒有想到過有一天還會再站在巴黎的賽場。這3年中，我覺得確實無論是從心理上還是從技術上還是得到了很多鍛煉，有很多磨煉，經歷確實很不同，但最終能夠有這樣的機會去參加奧運，也非常開心。」

馬龍並提及「乒壇常青樹」德國名將波爾，感慨「一位偉大的運動員是能夠帶給年輕選手巨大影響的。」而他也希望能成為這樣的人。

報導指出，儘管有癡心的球迷舉著條幅「龍隊，洛杉磯見！」但馬龍知道，這個許願或許真的無法實現了。帶著太多的感慨，馬龍表示，「這枚金牌是結束我奧運之旅的絕佳方式。過去的12年是一段充滿起伏的旅程，我感到無比的幸運」。

另一位奧運雙冠王樊振東，在男團決賽拿下男單第一分後，再現了他自己在單打完成「大滿貫」後的慶祝動作——雙手環抱昂首挺胸的動作源於球星姆巴佩。樊振東說，現場的氛圍讓他感覺像看足球 ，「就想用一種互動，感謝大家」。這位熱愛美食、足球與音樂的運動員曾多次表示，希望給大家帶來更多的正能量，但正能量不止冠軍。

完成大滿貫的樊振東也在賽後發微博：「祝福下一個、每一個4年，一代代優秀的中國乒乓人都能登上最高領獎台」，「11年國際大賽，就像賽場的11分，有始有終」，「行到水窮處，坐看雲起時」。讓不少網友擔心他也萌生退意，紛紛為他打氣。

網友紛紛留言：「未來不至於此，樊振東持續閃耀」，「小胖你自己曾說要打十幾年、打到老、作為新一代領軍人物帶男隊走下去的」；也有網友認為「如果真的是last dance我也能接受，巴黎真的讓一切都很圓滿，你又一次在國際賽場上用實力證明了自己」。

樊振東在文末附上一首他的偶像泰勒絲的「Long Live」也引來網友不同解讀，有人認為這象徵著他另一段人生旅程的開始，「好好做自己，過自己想過的生活吧。

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